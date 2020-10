Alberto Arons de Carvalho, indigitado para o Conselho Geral Independente (CGI) da RTP, defendeu hoje no parlamento que a Contribuição Audiovisual (CAV) “deveria ser o instrumento fundamental de financiamento” da RTP.

O antigo membro da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e professor universitário falava na audição da comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, no âmbito da sua indigitação para o CGI.

“A minha opinião vai no sentido de que a CAV deveria ser o instrumento fundamental de financiamento, tanto mais que existem regras que isentam desse financiamento as famílias com menos poder económico”, e que “podem ser isentas ou pagar uma contribuição mais pequena”, referiu Alberto Arons de Carvalho.

“Lamentavelmente, a meu ver, desde 2017 não é cumprida uma norma da lei financiamento que impõe que a subida da CAV de acordo com a taxa de inflação. É um erro, devia ser cumprida essa norma”, acrescentou Arons de Carvalho, que foi indigitado para o CGI pelo Governo.

A CAV, taxa que é cobrada na fatura da eletricidade, “é a forma mais sensata de financiamento do serviço público e devo dizer que as indemnizações compensatórias seriam como forma financiamento um erro muito grande, porque leva que as dotações estejam claramente dependentes de opções financeiras” todos os anos, tornando a RTP “mais dependente do poder político” e “imprevisível” face às receitas futuras, argumentou.

Sobre as chamadas de valor acrescentado, Alberto Arons de Carvalho considerou que esta forma de financiamento “não é compatível com o serviço público de televisão”.

Sobre o modelo de governação da RTP, que o ministro Miguel Poiares Maduro, no governo liderado por Pedro Passos Coelho, criou em 2014 e resultou no CGI, Alberto Arons de Carvalho disse representar “um contributo positivo”.

O Conselho Geral Independente é o órgão de supervisão e fiscalização interna do cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e televisão previstas no contrato de concessão celebrado entre a sociedade e o Estado e, entre as suas competências, constam a indigitação dos membros do Conselho de Administração da RTP.

Em resposta a uma questão do PS sobre privatização, Arons de Carvalho sublinhou que na Europa “não há nenhuma privatização recente” relativamente ao serviço público de media.

Questionado sobre a rádio pública, o novo membro do CGI referiu que o serviço público de rádio “tem qualidade e que não deve ser desvalorizado”.

Também estava prevista para hoje a audição de Leonor Beleza, conselheira de Estado e presidente do Conselho de Administração da Fundação Champalimaud, que foi indigitada pelo Conselho de Opinião da RTP para o CGI, mas foi adiada.

“Vamos tentar [marcar] o mais depressa possível”, afirmou, no final da audição, a presidente da comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, Ana Paula Vitorino.

O CGI, criado em 2014, é composto por seis membros, um presidente e cinco vogais, e o seu mandato tem duração de seis anos.

Dos seis elementos, dois são designados pelo Governo, dois pelo Conselho de Opinião e os restantes dois cooptados pelos quatro anteriores.

O modelo de funcionamento do CGI prevê um mandato de seis anos, com a substituição de três dos seis elementos a meio do mandato.

Cessam agora o mandato o presidente, António Feijó, Diogo Lucena e a Simonetta Luz Afonso.

Agora, Leonor Beleza e Arons Carvalho juntam-se aos três membros atuais do CGI: os professores catedráticos Helena Sousa e José Vieira de Andrade e o diplomata Francisco Seixas da Costa.

Os cinco vão cooptar o sexto membro do órgão, que será Manuela Melo, antiga jornalista da RTP, avançaram à Lusa fontes ligadas ao processo.

Manuela Melo nasceu em Viseu em 1945, foi jornalista da RTP entre 1973 e 1990, tendo posteriormente sido vereadora da Câmara do Porto por 12 anos.

Foi cofundadora e professora da Escola de Jornalismo do Porto e deputada na Assembleia da República entre 2002 e 2010.

Após a cooptação de Manuela de Melo, proceder-se-á à eleição de quem irá presidir o CGI.

Com a equipa composta, o CGI terá entre os seus dossiês a escolha da forma como será esclhido o novo Conselho de Administração da RTP.

A equipa de gestão atual, liderada por Gonçalo Reis, termina o mandato no final deste ano.