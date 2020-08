Caves Cockburn’s reabrem com piqueniques em família

Depois da reabertura, no início de junho, das Caves Graham’s e da Quinta do Bomfim, no Douro, é, agora, a vez do centro de visita da Cockburn’s, as maiores caves de vinho do Porto, localizadas na zona histórica de Vila Nova de Gaia, retomarem a atividade. O espaço está preparado para receber os visitantes, com a garantia do selo Clean&Safe e implementadas todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS). A pensar em programas mais familiares, o centro de enoturismo da Symington Family Estates está a implementar uma visita especial, adaptada aos mais novos, assim como momentos de convívio no pátio do espaço.

A desinfeção das mãos à entrada, assim como a utilização da máscara são agora passos obrigatórios. Para garantirem toda a segurança exigida, os colaboradores dos centros de enoturismo da Symington receberam formação específica, estando sempre a usar material de proteção individual na receção aos visitantes, percursos guiados e momentos de prova. Sendo sempre necessária a pré-reserva para a realização das visitas, as mesmas passam agora a ter grupos mais reduzidos, com dez pessoas no máximo, anuncia a empresa em comunicado.

De forma a dar as boas-vindas aos seus visitantes nesta reabertura, a Cockburn’s está a oferecer a visita guiada, aos domingos de manhã, até às 12h30. Para que os mais novos também possam “embarcar” nesta aventura, a Cockburn’s desenvolveu visitas com guião adaptado e perguntas e respostas, que dão a conhecer os marcos mais importantes na história do vinho do Porto e da Casa. Para completar toda a experiência, a marca propõe ainda um piquenique em família, na sombra das vinhas do terraço. Com um custo de 32 euros, válido para dois adultos com duas crianças, o piquenique inclui a oferta de um Porto Tónico. A empresa recomenda reserva prévia. Aos visitantes que decidam fazer compras na loja Cockburn’s, a Casa vai oferecer um cálice de Vinho do Porto.

Recorde-se ainda que a Cockburn’s integra a última tanoaria em operação nas Caves de Vinho do Porto, dando a conhecer o trabalho dos mestres tanoeiros que empregam as mesmas técnicas e as mesmas ferramentas que os seus antepassados usaram no passado. O espaço da família Symington comporta 6.518 pipas de Vinho do Porto em estágio, para além do equivalente a 10.056 pipas em balseiros, que permitem manter o tradicional envelhecimento deste néctar em cascaria de carvalho avinhada, sendo assim o maior da zona histórica de Vila Nova de Gaia.

As Caves Cockburn’s vão estar a funcionar, nesta primeira fase, de quarta-feira a domingo, funcionando, tal como os restantes centros de enoturismo da família Symington, entre as 10h00 e as 19h00, com a última visita a ser admitida às 17h30. As marcações das visitas podem ser feitas através do site www.symington.com ou dos contactos grahams@grahamsportlodge.com, quintadobomfim@symington.com ou cockburnslodge@cockburns.com.