Caves de vinho do Porto Cockburn"s voltam a receber visitas

Voltam a abrir-se ao público as portas das maiores caves de vinho do Porto em Vila Nova de Gaia. A Cockburn's volta a receber turistas para visitas guiadas, provas de vinho do Porto e até piqueniques no pátio.

Durante a visita é possível conhecer a história da Cockburn's, a família Symington, produtora de vinho do Porto desde 1882, o armazém com 6518 pipas de vinho do Porto em estágio. É possível assistir ao trabalho dos sete mestres tanoeiros, que garantem as operações de manutenção e reparação dos cascos e pipas que armazenam os vinhos.

Em comunicado enviado às redações, a Cockburn's destaca que depois da visita é possível fazer uma degustação do vinho, pagando entre os 15 euros (valor que já inclui a visita) e os 50 euros.

Existe ainda um espaço para piqueniques com um menu para duas pessoas por 32 euros, ou para uma só pessoa por 20 euros, e também um menu infantil a 12 euros e um vegetariano a 19 por pessoa.

Ainda para quem pretende usufruir da experiência em família (dois adultos e duas crianças), o espaço criou um guião para os mais novos. Consiste numa "prova" especial com sumo. Neste caso, o valor da entrada dos mais pequenos é de três euros, havendo um desconto de 10% para os adultos. Já o menu completo de piqueniques para as famílias custa 35 euros.