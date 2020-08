Caves Ferreira reabriram com espaços renovados

Concluídas as obras de “profunda reabilitação e imersão histórica”, o novo espaço de enoturismo das Caves Ferreira reabre e convida os visitantes para uma viagem ao passado e à redescoberta de uma marca com mais de 250 anos, num autêntico museu vivo onde Vinhos do Porto envelhecem desde o séc. XVIII em centenas de pipas e balseiros de madeira.

A casa de Dona Antónia, onde uma árvore genealógica e documentos históricos evocam a vida e obra de uma figura ímpar do Douro Vinhateiro é um dos espaços renovados. O próprio Douro tem também o lugar de destaque no novo circuito, através de fotografias e artefactos que nos transportam para os tempos imemoriais. Por fim, e em jeito de homenagem ao emblemático património Vintage de Porto Ferreira, há um novo espaço dedicado a esta categoria especial de Vinho do Porto, que transportes os visitante numa viagem no tempo ao longo de três séculos por factos históricos associados a cada ano declarado.

A reabertura das Caves Ferreira traz também novidades na oferta turística, com visitas guiadas gratuitas aos domingos de manhã. E há descontos especiais e pacotes promocionais para famílias e grupos. É, também, possível adquirir um bilhete único com acesso às Caves e à Fundação de Serralves.

Ativo desde 1825, o Armazém da Cruz, que alberga todo o percurso de visita, é “um dos maiores, mais antigos e mais emblemáticos armazéns do setor”. As Caves Ferreira reabriram com o selo “Estabelecimento Clean & Safe”, reunindo todas as condições e medidas impostas pela DGS e pelo Turismo de Portugal.

As caves funcionam diariamente, das 10 às 18 horas, e as reservas podem ser feitas online, por telefone ou email.