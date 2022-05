CCG propõe distribuição de 137,2 milhões em dividendo adicional ao Estado

O presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo © JOSÉ COELHO/LUSA

Dinheiro Vivo 27 Maio, 2022 • 22:04

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) propôs a distribuição de um dividendo adicional ao Estado no valor total de 137,2 milhões de euros, a somar aos 241 milhões euros já anunciados, informou a CGD em comunicado.

Ou seja, o governo pode contar com um total de 378,2 milhões de euros de dividendos do banco público referentes aos resultados do ano passado. O banco liderado por Paulo Macedo apresentou um lucro consolidado de 583,4 milhões de euros em 2021.

"A Caixa dispõe de uma situação financeira robusta, pelo que a alteração do montante a entregar ao acionista não prejudica a sua capacidade de cumprir com os requisitos legais e regulamentares, designadamente, prudenciais, incluindo o MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). A proposta efetuada tem também em consideração as comunicações estabelecidas com as entidades de supervisão sobre esta matéria", lê-se na nota à imprensa.

"Após a concretização do pagamento destes dividendos, a CGD totaliza 961,8 milhões de euros devolvidos aos contribuintes", acrescenta ainda o banco.