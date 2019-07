CCP defende dedução do IVA da gasolina para empresas

É uma espécie de minicaderno de encargos para o futuro Governo. A CCP – Confederação do Comércio e Serviços apresentou esta segunda-feira oito prioridades para a próxima legislatura e que incluem, entre outras propostas, a introdução da dedução do IVA da gasolina para os carros de empresa – até agora, só é possível esta dedução aos veículos a gasóleo.

Estas prioridades foram incluídas dentro de cinco desafios: natalidade e envelhecimento demográfico; resposta aos condicionalismos atuais e futuros do mercado de trabalho; valorização do território e da política de cidade; economia centrada na criação de valor; e mudança para um “melhor Estado”.

A nível fiscal, além da dedução do IVA da gasolina para os carros das empresas, esta confederação quer reduzir a taxa geral de IRC para 19% em 2021 e uma diminuição deste imposto, de 17% para 15%, sobre os primeiros 15 mil euros de matéria coletável para as pequenas e médias empresas. A CCP quer ainda “implementar uma política de redução das taxas de tributação autónoma”, sobretudo nos carros” e reduzir ou eliminar os segundo e terceiro pagamentos por conta.

A nível laboral, esta confederação defende a manutenção do regime do banco de horas individual, a revisão do regime de transmissão de estabelecimento; e a redução da Taxa Social Única das empresas para os vencimentos ao nível do salário mínimo.

A organização liderada por João Vieira Lopes considera necessária, por exemplo, a “criação de um Ministério das Cidades e do Urbanismo”, para “estruturar políticas integradas” e promover a “coesão do território e do seu reequilíbrio demográfico, a competitividade da economia, a atração de competências e talentos e a criação de valor”.

A CCP também pretende a autonomização do regime de arrendamento comercial; o regresso de um Observatório do Comércio e Serviços; a estruturação do futuro pacote de fundos comunitários Portugal 2030, com “presença substancialmente reforçada” para os investimentos intangíveis e a criação de uma comissão de acompanhamento; e a criação de três entidades, diferentes, para coordenador o Fundo de Coesão, o Fundo Social Europeu e o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural.

Defende-se ainda a criação de uma estratégia nacional para enfrentar o desafio demográfico, novas fontes de financiamento para a sustentabilidade da segurança social e ainda fazer um “balanço das profissões que atualmente beneficiam de regimes especiais de reforma”. Além de comparar esta situação com outros países da UE, a CCP admite acrescentar a esta lista profissões como a de motorista de longo curso.