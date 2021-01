CCP. Pacote de apoios deve ser "efetivamente implementado" este mês

Loja de peças para carros em Tóquio, no Japão. © EPA/FRANCK ROBICHON

A Confederação de Comércio de Portugal (CCP) considera que o pacote de apoios às empresas encerradas pelo confinamento anunciado pelo Governo deve ser "efetivamente implementado durante este mês". "Ainda em dezembro foram anunciadas um conjunto de medidas, ainda não concretizadas, e que voltam agora a ser anunciadas, o que cria alguma desconfiança junto dos empresários". Mecanismo de lay-off simplificado tem "grande potencial para introduzir injustiças entre os operadores económicos". CCP considera "preocupante" a ausência de medidas fiscais.

"A CCP considera positivo o facto de o Governo, em simultâneo com o Decreto que determina o encerramento de um conjunto significativo de atividades, ter anunciado um pacote de medidas de apoio, com o reforço, nomeadamente, do Programa APOIAR, programa fundamental, neste momento. Sobre este pacote e, antes de mais, é importante que o mesmo seja efetivamente implementado durante este mês, nomeadamente os apoios ao arrendamento, e que os mesmos cheguem às empresas, no máximo, em fevereiro", defende a confederação.

A CCP considera positivo a criação de um novo lay-off simplificado, mas a sua configuração suscita "reservas", na medida em que tem "um grande potencial para introduzir injustiças entre os operadores económicos".

A CCP explica porquê. "O abandono do critério da quebra de faturação, seguindo-se, tão-somente, o critério do encerramento ou suspensão administrativa de atividades, esquece que há toda uma cadeia de fornecimento que será afetada (por exemplo, um distribuidor de bebidas, com a restauração encerrada, verá a sua atividade reduzida a uma expressão mínima), e esquece também que, num momento de incerteza como este, a apetência para a compra de determinados bens será reduzida ou nula (dificilmente se imagina que alguém irá comprar um carro durante o período de confinamento)", referem.

Para a CPP é "fundamental" a introdução de um critério que abranja "quer o encerramento ou suspensão, quer as quebras significativas de atividade".

A proibição de venda de determinados produtos, com roupa e brinquedos, em super e hipermercados é vista com bons olhos pela CPP, que, de resto, tinha pedido essa limitação, "já que os estabelecimentos desses sectores estão neste momento obrigados a fechar".

"A CCP tem um fundado receio que os empresários possam ser confrontados com dificuldades no acesso às novas linhas de crédito, face aos níveis de endividamento já existentes, o que exigirá do Governo uma particular atenção à concretização desta medida. Preocupante foi a ausência de medidas a nível fiscal, já que apenas foi anunciada a medida relativa à suspensão da execução de penhoras até 31 de março, o que nos parece claramente insuficiente", alerta.

"Estes apoios nunca chegarão a tempo de contribuir para resolver um conjunto de compromissos financeiros que as empresas têm que cumprir em janeiro, associados, nomeadamente, a custos acrescidos de segurança social e IRS relativos aos subsídios de natal. Ao fim de mais de dez meses de pandemia, muitos sectores, em especial, os sectores do comércio não alimentar e serviços de proximidades estão completamente descapitalizados", destacam.