Comércio pede reabertura a partir de 17 de março

Porto, 19/11/2020 - Bacalhau nas ercearias do comércio tradicional do Porto em época de Natal, no Porto. Casa Natal. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) apela pela reabertura faseada da economia a partir de 17 de março. "Terá que ser o princípio de uma nova fase de reaberturas ou reforço das condições de funcionamento de actividades que permaneceram abertas", diz em comunicado. O atual Estado de Emergência termina a 16 de março. O primeiro ministro, António Costa, já prometeu apresentar um plano de desconfinamento a 11 de março.

A Confederação do Comércio considera "fundamental" que, findo o atual Estado de Emergência, o Governo apresente "rapidamente um plano de desconfinamento, ainda que faseado e sujeito a ajustes em função da evolução da pandemia".

"Só deste modo se permite às empresas ter uma perspetiva sobre a retoma das atividades, nomeadamente para efeitos dos seus custos de estrutura, compromissos financeiros, reposição de stocks, produtos sazonais, etc. A maioria dos países europeus já apresentaram os seus planos, sujeitos naturalmente a ajustes em função da evolução da pandemia", argumenta.

Para a CCP é fundamental que na segunda quinzena de março comecem a ser levantadas as suspensões ou condicionantes de atividade, e que durante o mês abril "se conclua o processo de desconfinamento."

"A generalidade das empresas do comércio e serviços deram um excelente exemplo de cumprimento das regras que foram sendo estabelecidas, protegendo dessa forma consumidores e colaboradores", aponta, lembrando que "nenhuma situação grave se verificou no comércio e serviços que tenha levado ao encerramento de estabelecimentos destas áreas de atividade."

"É altura de o Governo reconhecer este facto demonstrando confiança nos empresários para o cumprimento de medidas de saúde pública que ainda se revelem necessárias. A CCP está disponível para colaborar num plano global, faseado, de reabertura, sendo evidente que o dia 17 de março de 2021 terá que ser o princípio de uma nova fase de reaberturas ou reforço das condições de funcionamento de atividades que permaneceram abertas", refere.

Quando terminar o atual período do Estado de Emergência (16 de março), "um número significativo de empresas terá já os seus estabelecimentos encerrados há mais de dois meses, não esquecendo a inconstância que caracterizou o ano de 2020", reforça a CCP.

"Apesar de vários apoios com efeitos positivos o impacto destas paragens só muito parcialmente é compensado", lamenta.

Mais, "não se perspetivam apoios significativos para o período pós confinamento (de que o Plano de Recuperação e Resiliência, ao ignorar os setores do comércio e Serviços, é um bom exemplo) pelo que é urgente começar a desconfinar sob pena do encerramento de milhares de empresas com consequências inevitáveis ao nível do desemprego", aponta.