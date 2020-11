CCP. "Sector precisa claramente que seja reposto qualquer coisa como o lay-off simplificado"

João Vieira Lopes é crítico de uma subida do salário mínimo por "acordo político". Fotografia: Paulo Sranger/Global Imagens

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) não tem dúvidas sobre o impacto que as medidas de restrição de mobilidade anunciadas pelo Governo no sábado no sector do retalho e restauração. As medidas de apoio recentemente anunciadas, face ao agravar da situação, têm "um volume insuficiente" e o sector precisa de mecanismos de proteção de emprego. "Este sector precisa claramente que seja reposto qualquer coisa como o lay-off simplificado para garantir os postos e trabalho", defende João Vieira Lopes, presidente da CCP ao Dinheiro Vivo.

"Todas as medidas que envolvem impacto à mobilidade têm impacto grande nos sectores que têm a porta aberta para a rua ou para os centros comerciais, do comércio, à restauração, passando pelos cabeleireiros. Não temos dúvidas que estas medidas ou outras semelhantes, mais ou menos gravosas, serão prolongadas durante algum tempo, há uma preocupação que o SNS possa atingir o ponto de rutura", começa por reagir o responsável da CCP.

Entre as medidas anunciadas, no âmbito do Estado de Emergência em vigor a partir de segunda-feira, está a limitação de circulação entre as 23h e 5h da manhã durante a semana e, nos próximos dois fins de semana, entre as 13h e 5h para evitar convívios a partir da hora de almoço. "Medidas fortemente restritivas da liberdade das pessoas" - mas estamos a "fazer tudo" para evitar um confinamento geral como na Irlanda, referiu o primeiro-ministro, António Costa, que admitiu que são medidas "duríssimas" para o comércio e restauração.

"A abertura do retalho mais cedo é uma decisão da autarquia, não tenho dúvida que as lojas abrirão mais cedo. Não é no comércio que se registam os grandes focos de infeção, a própria estatística que o primeiro-ministro mostrou é clara nesse sentido. A preocupação sendo discutível ou não é evitar os ajuntamentos familiares ou de lazer", diz Vieira Lopes.

A abertura do retalho mais cedo é uma decisão da autarquia, não tenho dúvida que as lojas abrirão mais cedo

"Abrir o retalho mais cedo será uma opção que será feita em muitas zonas, até para baixar a pressão do número de pessoas que pretendam ir às lojas", continua. Embora, lembre, que pelas próprias estatísticas do Executivo, não é no retalho que ocorre o maior número de infeções. Mais de metade dos casos de infeção (68%) ocorrem no seio familiar; 12% no meio laboral; 8% lares; 3% escolas; 3% convívio social e 1% nos serviços de saúde.

António Costa também lembrou as recentes medidas de apoio anunciadas pelo governo, algumas a fundo perdido, para as micro e as PME.

"As medidas que o Governo tomou recentemente a fundo perdido para as pequenas e médias empresas eram um sentido positivo, mas, neste momento, face ao agravar da situação há duas situações simples. Por um lado, os volumes serão muito provavelmente insuficientes e, o segundo, a rapidez", diz Vieira Lopes.

"Um dos problemas que temos enfrentado é que, por vezes, medidas positivas tomadas pelo Governo demoram muito tempo a operacionalizar e perdem parte do efeito. E pensamos que essas medidas devem ser alargadas às médias empresas, pelo menos. São sectores que estão a sofrer fortes perdas e têm peso no emprego", alerta.

O anúncio do agravamento das medidas de restrição surge poucos dias depois do Governo ter assinado protocolo com várias associações, para antecipar compras de Natal e alargar período de trocas até 31 de janeiro para "salvar o Natal" e permitir compras sem aglomerações habituais nesta época do ano nas lojas.

"A situação de fundo foi o agravamento do número de casos em termos da pandemia e do SNS entrar em rutura", diz o presidente da CCP. "Agora isto vai ser grave, abrir lojas mais cedo será uma opção de cada concelho, o Governo já colocou nas mãos dos concelhos este tipo de decisões", lembra.

"Este sector precisa claramente que sejam repostos qualquer coisa como o lay-off simplificado para garantir os postos e trabalho", mas não só, um maior faseamento dos pagamentos fiscais, como IVA é outra proposta, senão "no cio do próximo ano teremos um conjunto de encerramentos significativos".

Retalho alimentar "ainda se vai aguentando", mas o de "vestuário, calçado, etc continuavam com quebras na casa dos 20 a 30%", já a "restauração sofreu o duplo impacto da quebra do turismo e do teletrabalho".

"As insolvências mais do que duplicaram mas é apenas a ponta do icebergue, a maior parte das empresas que fecham fazem-no sem declarar a insolvência. Fecham. Fazem acordo com credores, pessoas vão para o desemprego. Insolvências são só aquelas que declaram a incapacidade de pagar credores."