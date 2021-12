CDP: Altri considerada empresa líder em gestão ambiental

José Pina, CEO da Altri © DR

Dinheiro Vivo 13 Dezembro, 2021 • 12:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A papeleira Altri anunciou esta segunda-feira ter sido distinguida pelo CDP -Disclosure, Insight, Action com o rating de A- num ranking internacional que avalia o empenho das empresas no combate às alterações climáticas. A empresa subiu uma posição face à avaliação de 2020.

Em comunicado, a empresa sublinha que passou "a integrar o restrito lote de empresas internacionais que apresentam um elevado desempenho em termos de boas práticas ambientais".

"O resultado de excelência alcançado na avaliação do CDP ao combate às alterações climáticas vem confirmar o sucesso do trabalho que tem sido levado a cabo pela Altri na defesa do ambiente", destaca José de Pina, CEO da Altri.

A papeleira portuguesa ficou "acima da média europeia de B e do setor da pasta e papel a nível internacional, que é de C". Segundo a Altri, apenas 29% das empresas alcançaram um "desempenho de liderança", sendo a empresa liderada por José de Pina a "única" empresa portuguesa com tal avaliação.

"A distinção é resultado da avaliação de 11 indicadores, nos quais a Altri alcançou a pontuação máxima em cinco: iniciativas de redução de emissões; redução de emissões de âmbito; e redução de emissões de âmbito; divulgação de riscos e de oportunidades", lê-se.

Além da notação obtida no combate às alterações climáticas, a Altri recebeu também uma classificação de B na proteção da floresta, a mesma alcançada em termos de políticas para garantir a qualidade da água, neste que foi o primeiro ano em que as suas práticas foram avaliadas.

O CDP apresenta-se como uma organização sem fins lucrativos que apresenta um sistema global de divulgação de informação ambiental.