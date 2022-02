Celbi aumenta capacidade diária para produzir mais pasta de papel em 2,5%

José Pina, CEO da Altri © DR

A biorrefinaria Celbi, do grupo Altri, implementou um novo sistema de cozimento de material fino de madeira que permitiu aumentar em 2,5% a produção diária de pasta de papel, foi esta quinta-feira anunciado.

A Altri refere que o novo sistema é "único a nível mundial" e que além de aumentar a produtividade reforçou a eficiência da Celbi. Em causa está um sistema otimizado desenvolvido pela Andritz, implementado na unidade de Leirosa, na Figueira da Foz.

"Já em funcionamento, este novo sistema vem aumentar ainda mais a eficiência desta unidade, permitindo à Altri reforçar a sua capacidade de produção diária em cerca de 2,5%", lê-se no comunicado do grupo liderado por José de Pina.

"Esta tecnologia vem permitir recuperar desperdícios finos resultantes do processo de conversão da madeira, garantindo o uso da totalidade da matéria-prima e maximizando a rentabilidade do processo".

O CEO da Altri refere, citado no comunicado, que a Celbi poderá "atingir novos recordes de produção de pasta".

A Celbi produz anualmente cerca de 800.000 toneladas de pasta de papel por ano, a partir de eucalipto, indicada para papel fino para impressão, para laminados decorativos, de uso doméstico e de embalagem.

No seu conjunto, Celbi, Biotek e Caima - as três unidades de produção de pasta do grupo Altri - "registaram um recorde absoluto de produção e vendas nos primeiros nove meses de 2021", quando foram produzidas 865.900 toneladas de fibras celulósicas mais 4,5% face ao mesmo período de 2020. As vendas subiram 7%, para 884.500 toneladas, em termos homólogos, pelo que 86% para mercados externos.