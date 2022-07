Celbi compra 15,45% do capital da GreenVolt após dissolução da Caima

Celbi compra 15,45% do capital da empresa de energias renováveis Greenvolt © Greenvolt

A Celulose Beira Industrial (Celbi) comprou 18.750.000 ações representativas de 15,45% do capital da GreenVolt, após a Caima Energia ter sido dissolvida e parte do seu património fundido na Celbi, foi comunicado ao mercado, esta sexta-feira.

"A Celbi vem, por este meio, comunicar [...] que adquiriu, em 30 de junho, 18.750.000 ações representativas de 15,45% do capital social e dos direitos de voto da GreenVolt -- Energias Renováveis, por efeito do registo da cisão-fusão, através da qual a Caima Energia -- Empresa de Gestão e Exploração de Energia foi dissolvida e parte do seu património fundido na Celbi", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, são imputáveis à Altri 23.154.783 ações representativas de 19,08% do capital da GreenVolt, sendo que 4.404.783 ações são tituladas diretamente por esta empresa e 18.750.000 títulos detidos pela Celbi, que, por sua vez, é indireta e integralmente detida pela Altri.