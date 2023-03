Centenária Palbit quer chegar aos 100 milhões em 2030

A Palbit, empresa centenária especializada na produção de ferramentas de alto desempenho para indústrias como o automóvel ou a aeronáutica, planeia crescer a um ritmo superior a 20% ao ano e chegar a 2030 nos 100 milhões de faturação. Para tal, vai investir, anualmente, 8 a 10% do seu volume de negócios, com um grande foco na inovação e no desenvolvimento de novos produtos. A agenda mobilizadora que lidera, a Hi-rEV, que visa o fabrico de uma nova geração de componentes automóveis, é disso um exemplo.

Especialista na produção de ferramentas de metal duro, a Palbit nasceu em Palhal, Albergaria-a-Velha, em 1916, como fornecedora da indústria mineira. Pelo meio foi diversificando e hoje tem três áreas de negócio - as ferramentas de corte, as peças de anti-desgaste e as ferramentas para tratamento da pedra -, fornecendo indústrias tão díspares como o automóvel, aeronáutica, ferrovia, petroquímica ou a engenharia em geral.

Com 260 trabalhadores, a empresa exporta mais de 90% do que produz para mais de 70 países, com especial destaque para os mercados do centro da Europa, como a Alemanha, Áustria, República Checa e Polónia, mas também os Estados Unidos e o México e alguns países da Ásia. Fechou 2022 com vendas globais de 26 milhões de euros, espera este ano crescer 35% e chegar aos 35 milhões de euros. A confirmar-se, será o terceiro ano consecutivo a crescer acima dos 30%.

O lançamento de novos produtos, a afirmação crescente da marca própria e a presença internacional da Palbit ajudam a explicar o crescimento. E embora a marca própria valha já 60% do volume de negócios, a aposta é para reforçar este peso, de modo a que chegue aos 70 a 75% das vendas. "É cada vez mais estratégico posicionarmos a nossa marca nos mercados mundiais", sublinha. A reindustrialização da Europa também ajuda. "Nos últimos anos, fruto das estratégias pós-covid, houve uma tendência das indústrias no centro da Europa procurarem fornecedores europeus, em vez dos asiáticos", explica Daniel Figueiredo, administrador da Palbit, que se mostra confiante que esta tendência se mantenha, atendendo à "boa capacidade tecnológica e produtos com valor acrescentado e boa performance" disponíveis.

"Nos dias de hoje, a análise de risco é muito focada nesta proximidade. No futuro pode haver alterações e o valor e as margens terem outro impacto, mas acredito que não se irá perder tudo", defende.

A agenda mobilizadora que a Palbit lidera, a Hi-rEV, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), será um dos motores de crescimento também. Implementado por um consórcio de 22 entidades - 15 empresas, quatro instituições do sistema científico e tecnológico e três associações empresariais -, representa um investimento total de 43 milhões de euros. Deste projeto irá nascer uma nova geração de componentes automóveis para integrar os novos carros elétricos, já que a mudança do motor de combustão para o motor elétrico obriga a uma alteração, seja ao nível dos materiais, das formas ou geometrias, seja do modo como esses componentes são usados nos novos carros.

E embora a execução da agenda ronde, atualmente, os 30%, em termos globais, a Palbit conta apresentar os seus protótipos até meio do ano e conseguir, já em 2023, ter volume de negócios resultante deste projeto. Em causa está uma nova tecnologia de revestimentos que permite uma performance superior, na ordem dos 15% acima do que existe agora, dos novos materiais. O que vai permitir aos clientes da empresa aumentarem a eficiência do seu processo em 15 a 20%, com impacto direto na sua produtividade.

"A inovação e o desenvolvimento de novos produtos é estratégico para nós. É da apresentação de novas soluções ao mercado que resultam novo volume de vendas", refere Daniel Figueiredo, sublinhando que 30% da faturação atual da Palbit resulta de projetos de investigação e desenvolvimento concluídos nos últimos quatro anos. Além de ter o sistema de gestão de IDI implementado há vários anos, a Palbit conta com uma equipa multidisciplicar de 20 pessoas que se dedicam à investigação aplicada.

Só no ano passado, a empresa investiu mais de seis milhões de euros em novas tecnologias robotizadas, que lhe permitiram duplicar a sua capacidade produtiva face a 2021. Mas há já um novo plano a partir de 2024, com a construção de um novo pavilhão e a aquisição de novos equipamentos. A falta de recursos humanos é uma preocupação. "Temos tentado seguir uma estratégia de robotização e digitalização de processos, mas continuamos a precisar de pessoas para pensar, desenvolver e investigar. Mas é muito difícil contratar", reconhece Daniel Figueiredo.