Centrais solares da EDP vão fornecer energia a 365 agências do Banco do Brasil

A EDP e o Banco do Brasil acabam de colocar em operação quatro centrais solares fotovoltaicas com uma capacidade instalada de 23 MWp. Através de energia solar distribuída, os parques vão gerar energia para 365 agências do Banco do Brasil.

Em comunicado, a EDP avança que com este acordo a instituição passa a ter sete unidades de produção de energia solar, permitindo a continuidade de um movimento que se iniciou em fevereiro de 2020 com a inauguração de um projeto do Banco do Brasil no Estado de Minas Gerais, também em parceria com a EDP.

Um dos novos parques solares agora em operação é o primeiro do Banco do Brasil na zona Nordeste do país e irá fornecer energia limpa a cerca de 140 agências, evitando a emissão de mil toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera.

Esta infraestrutura conta com 6500 painéis solares instalados que vão gerar 8GWh/ano. As outras três centrais estão instaladas nos Estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

As duas centrais já em operação - em Minas Gerais e Pará -, ultrapassaram a marca dos 30 GWh de energia produzida em outubro deste ano, o suficiente para abastecer durante um mês uma cidade com 150 mil habitações.

O sucesso do primeiro projeto impulsionou a expansão do modelo para as operações do banco em todo o país. Em 2023, o Banco do Brasil pretende inaugurar mais de 20 centrais fotovoltaicas que já se encontram em construção. Ao todo, 1400 agências serão abrangidas pela produção de energia renovável.

A EDP já tem mais de 80 MWp instalados em diversos Estados do Brasil e mais de 50MWp em construção. Além dos benefícios ambientais da produção de energia solar, a geração de emprego e a melhoria da rede energética são também vantagens para as comunidades locais.