Central da barragem do Alto Tâmega em funcionamento em março de 2024

Obra de construção das barragens do sistema eletroprodutor do Tâmega da Iberdrola. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Iberdrola disse esta quarta-feira que deverá iniciar o enchimento da albufeira da barragem do Alto Tâmega dentro de três meses e que a central hidroelétrica deverá entrar em funcionamento em março de 2024.

A barragem do Alto Tâmega está inserida no Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), concessionado à espanhola Iberdrola. Trata-se de um complexo formado por três barragens e três centrais hidroelétricas: Alto Tâmega, Daivões e Gouvães, as quais já estão em funcionamento comercial desde 2022.

A empresa disse, em comunicado, que "estão praticamente concluídos" os trabalhos de construção do aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega, que se estende pelos municípios de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Boticas e Chaves, no distrito de Vila Real.

No mês de julho foi realizado o fecho do túnel de desvio provisório do rio Tâmega e, segundo as previsões da Iberdrola, a central entrará em funcionamento comercial em março de 2024.

A empresa explicou que a construção da barragem do Alto Tâmega está totalmente concluída e que, de momento, continua a montagem eletromecânica da central, o que acontece de acordo com a calendarização prevista.

Segundo a informação divulgada, trata-se de uma grande barragem em abóbada de dupla curvatura, com 104,5 metros de altura, 220.000 metros cúbicos de betão e 335 metros de comprimento no coroamento.

A empresa acrescentou que, recentemente, o túnel de desvio provisório do rio foi fechado e que nos próximos três meses - a duração estimada para este processo - será construído um rolhão de betão de 28 metros de comprimento no interior do túnel, para garantir a obturação do túnel de desvio durante toda a vida da instalação.

Durante estes três meses de operações, o caudal do rio continuará a passar pelas descargas de fundo da barragem e depois começará o enchimento da albufeira.

Esta albufeira terá uma área de 468 hectares e um volume de 132 hectómetros cúbicos e a central terá uma potência total de 160 megawatts.

De acordo com a Iberdrola, após o enchimento da albufeira durante o inverno, a primeira sincronização de um grupo à rede está prevista para janeiro de 2024 e a central entrará em funcionamento comercial em março do próximo ano.

Segundo a concessionária, a criação da albufeira do Alto Tâmega implicou a substituição de serviços afetados como "duas pontes, cada uma com cerca de 150 metros de comprimento, 16 quilómetros de estradas de acesso, um percurso pedonal de nove quilómetros, quatro quilómetros de linhas elétricas, cinco quilómetros de linhas telefónicas e a adaptação de uma estação de tratamento de águas residuais".

Foram ainda concretizadas medidas de compensação para os sistemas ecológicos, enquadradas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projeto, como exemplo, a reflorestação de mais de 1.000 hectares e a plantação de 17.000 sobreiros.

O SET é considerado um dos maiores projetos hidroelétricos na Europa, nos últimos 25 anos, e representa um investimento total de 1.500 milhões de euros.

Em pleno funcionamento, o complexo contará com uma potência total instalada de 1.158 megawatts (MW), alcançando uma produção anual de 1.760 gigawatts hora (GWh), ou seja, 6% do consumo elétrico do país.