Central de Cervejas investe 1,4 milhões em painéis solares

O grupo Central de Cervejas instalou 6.300 painéis fotovoltaicos, metade na fábrica de Vialonga e outra metade na unidade de enchimento da Água de Luso, na Mealhada. O investimento total é de 1,4 milhões de euros, assegurando uma potência instalada de 1 MWp em cada uma das unidades, o que permitirá reduzir em cerca de 1.200 toneladas ao ano as emissões de do grupo.

“A redução do consumo energético e das emissões de CO2, passa por uma aposta em energias renováveis, mas também com indicadores definidos nessa matéria para a área de distribuição, equipamentos de refrigeração e de embalagem”, refere o diretor de Comunicação e de Relações Institucionais da SCC, Nuno Pinto de Magalhães, em comunicado. O grupo dispõe de um programa de sustentabilidade que designa por ‘Produzindo um Mundo Melhor’ e que contempla ações ao nível da proteção dos recursos hídricos, da aquisição de matérias-primas de fontes sustentáveis, da promoção de um consumo responsável, do crescimento com as comunidades e da redução das emissões de CO2.

Nos últimos cinco anos, o grupo Central de Cervejas investiu mais de 140 milhões de euros, em projetos de modernização e crescimento, que abarcam expansão, inovação, sustentabilidade e energias alternativas, não só na Cervejeira de Vialonga, mas também na Sociedade da Água de Luso e na Novadis distribuição, pode, ainda, ler-se no comunicado.