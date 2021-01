Central de Sines fecha na quinta. Desativação pode levar cinco anos

Central Termoelétrica de Sines. © Paulo Spranger/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Janeiro, 2021 • 08:34

O último dia de produção de eletricidade na central de Sines, em Setúbal, é na quinta-feira, iniciando-se depois a desativação dos equipamentos, um processo que levará cerca de cinco anos, continuando em aberto o futuro daquela infraestrutura.

Segundo adiantou à agência Lusa fonte oficial da EDP, "o dia 14 de janeiro será o último dia em que a Central de Sines estará operacional (é a data em que caduca a licença de produção), encerrando depois em definitivo a partir de dia 15 de janeiro".

Nessa data, acrescenta, "a central já terá queimado todo o 'stock' de carvão remanescente, pelo que irá iniciar-se a desativação de todos os equipamentos que até agora eram necessários para a produção de energia".

"Estes trabalhos inserem-se numa primeira fase de descomissionamento, a que se segue o desmantelamento da infraestrutura, num processo que deverá durar sensivelmente cinco anos", refere a mesma fonte.

Em atividade desde 1985, a central a carvão da EDP, no distrito de Setúbal, contava atualmente com 107 trabalhadores diretos, aos quais foi proposto "um conjunto de diferentes opções", desde, por exemplo, "a passagem a reforma ou pré-reforma ou o acesso a oportunidades de mobilidade dentro do grupo EDP", adiantou fonte oficial da empresa.

"A EDP iniciou contactos em setembro do ano passado, como planeado após o anúncio do fecho da central, para avaliarem em conjunto as diferentes opções. Esse processo tem decorrido com total colaboração e dentro dos prazos previstos", refere, adiantando que "em todos os casos, a principal prioridade tem sido a de garantir que os compromissos da empresa com os seus 107 trabalhadores são integralmente cumpridos e no melhor interesse de ambas as partes".

Questionada sobre informação mais detalhada sobre o futuro dos trabalhadores, a EDP esclareceu que "essa informação ainda não está disponível, dado que o processo de conversação ainda decorre".

No caso dos trabalhadores indiretos, remete esclarecimentos para as "empresas prestadoras de serviços com as quais têm contratos".

Em relação ao futuro das infraestruturas, a EDP adianta que "continua em estudo a possibilidade de desenvolver projetos que possam aproveitar parte das infraestruturas existentes naquela localização".

"O projeto para produção de hidrogénio verde é uma dessas possibilidades, mas está ainda numa fase de estudo com vários parceiros. O projeto H2Sines, como é público, nasceu neste contexto como uma parceria que integra várias empresas -- entre as quais a EDP, a REN, a Galp, a Martifer, a Vestas e a Engie -- para avaliar a viabilidade da criação de uma cadeia de valor do hidrogénio verde em Portugal destinado ao consumo nacional e à exportação para o norte da Europa", acrescentou.