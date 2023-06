Centro de inspiração da Henkel inova dos automóveis às fraldas

São produtos que fazem parte do nosso dia-a-dia e habituámo-nos a tê-los em casa. Mas sabia que Persil, Loctite, Syoss, Sonasol ou até Schwarzkopf são marcas produzidas por uma só empresa, a Henkel? A história da companhia remonta a 1876, quando Fritz Henkel e dois sócios fundaram, na Alemanha, a Henkel & Cie em Aachen. No entanto, haveria de ser em 1907, com o lançamento do Persil - o primeiro detergente em pó ativo do mercado - que a empresa levantaria voo. Até aos dias de hoje, a Henkel, sediada em Dusseldorf, não para de crescer e de inovar.

Adepta do progresso e das novas tecnologias, a empresa orgulha-se da sua longevidade e de implementar estratégias pioneiras. Além dos produtos a que a marca já nos habituou, a Henkel tem, desde meados de 2021, um centro de "inspiração". O Adhesive Technologies Inspiration Center Düsseldorf (ICD) é fruto de um investimento de 130 milhões de euros, onde os especialistas trabalham em conjunto com os clientes, por forma a apresentarem soluções individualizadas, no âmbito do seu portfolio de adesivos funcionais, selantes e revestimentos.

© Direitos reservados

No ICD - um edifício com sete pisos, 30 laboratórios e quatro centros tecnológicos - trabalham mais de 650 pessoas que fazem por conceber produtos que primam pela diferença em relação à concorrência. A intenção é, segundo afirma o CEO da Henkel, Carsten Knobel, melhorar sempre.

Para o diretor executivo da companhia, secundado por Mark Dorn, o vice-presidente da Henkel Adhesive Technologies, o mais importante é ouvir o cliente e contar com a sua colaboração no desenvolvimento de novos produtos. O que acontece regularmente.

No centro tecnológico

Assim, nos vários laboratórios do Adhesive Technologies Inspiration Center Düsseldorf desenvolvem-se produtos que podem ir de componentes para a indústria automóvel até sensores para fraldas.

No que concerne aos automóveis, a Henkel desenvolve vários produtos, desde os adesivos que ligam componentes, selantes que os protegem do impacto dos elementos (chuva, sol, etc.), a materiais térmicos que evitam o aquecimento dos componentes automóveis, entre muitos outros. Atualmente, e com o crescimento exponencial do mercado de carros elétricos, a empresa concebeu, por exemplo, a forma como descolar as centenas de componentes de uma bateria deste género de veículos. Ou seja, no futuro, quando essas baterias - que são o coração de um carro elétrico e ocupam quase todo o fundo do automóvel - chegarem ao final da sua vida útil, será possível separar todos os seus elementos e aproveitar alguns materiais, como o alumínio, para uma segunda vida.

© Direitos reservados

É no ICD também que se imprimem dispositivos eletrónicos, que vão desde a área da saúde até às antenas incorporadas nos nossos smartphones.

Como explica a empresa, as tintas funcionais da Henkel podem ser utilizadas de várias formas, para ajudar a criar dispositivos médicos que ajudam a melhorar a vida dos pacientes. O seu portefólio inclui biossensores nas tiras de teste da glicose, elétrodos impressos para medições, almofadas para estimulação muscular, entre vários outros.

Equipamentos muito leves, que são mais fáceis de utilizar por parte do doente e que, por estarem equipados com um sensor impresso, garantem que os dados recolhidos são fiáveis. Um dos produtos que está progressivamente a ser implementado no mercado são as fraldas para adultos incontinentes acamados. As fraldas são equipadas com sensores impressos que quando está na altura de mudar, transmitem dados para um dispositivo que avisa o cuidador.

Desta forma, evita-se o uso prolongado da mesma fralda, mas também se previne a sua retirada antes do tempo. Como explica Stijn Gillissen, global head printed electronics, com este equipamento prevê-se uma poupança de 25% de utilização de fraldas para adultos incontinentes, o que também vai ajudar o ambiente.

Produtos sustentáveis

Até 2030 a Henkel quer ser a primeira empresa do mundo - no negócio dos adesivos - a conseguir que as suas operações tenham um impacto positivo no ambiente. A sustentabilidade, como afirmou Ulla Hüppe, head of sustainability adhesive technologies, é um tema muito importante para a empresa alemã, que no ano passado já conseguiu que 66% da sua energia fosse renovável.

© Direitos reservados

Para que o objetivo da companhia seja cumprido é, pois, necessário que os produtos do ICD sejam desenhados para serem sustentáveis. Como exemplo, Ulla Hüppe deu o caso da indústria do calçado, que produz 1,5% das transmissões de CO2 globais. A responsável explicou que muita da cola utilizada para ligar as camadas nos sapatos provém da Henkel. Para ajudar a preservar o ambiente, a solução é um produto que ligue essas mesmas camadas produzido à base de água. Com essa nova "cola" consegue-se reduzir até 30% as emissões de CO2 e, ao mesmo tempo, poupar 17% no uso de água.

A Henkel, que começou como uma empresa familiar e até hoje ainda é detida em mais de 50% pela família, continua a crescer. E prova são os resultados do ano passado, quando as vendas do grupo alcançaram 22,4 mil milhões de euros, o que representa um crescimento orgânico de 8,8%.

A jornalista foi a Dusseldorf a convite da Henkel