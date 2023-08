Centromarca considera "positivo" compra da operação lusa do grupo Dia pela Auchan

Nuno Fernandes Thomaz, presidente da Centromarca. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Associação Portuguesa das Empresas de Produtos de Marca, denominada por Centromarca, considera "positivo" para o mercado de grande consumo nacional a venda de toda operação lusa do grupo Dia à cadeia de origem francesa Auchan.

"Este desfecho, se autorizado pela Autoridade da Concorrência [AdC], afigura-se como potencialmente interessante, pois poderá ser um passo positivo rumo a um mercado de grande consumo mais competitivo e equilibrado em Portugal", afirma Nuno Fernandes Thomaz, presidente da Centromarca, num comunicado enviado às redações.

No mesmo comunicado, a Centromarca realça que o acordo alcançado entre espanhóis e franceses cria condições de "continuidade da operação de um importante parque de lojas" do retalho português, ao mesmo tempo que permite "alicerçar a presença da Auchan em Portugal e reforçar, à partida, o espaço de que as marcas necessitam para manterem a sua relação de confiança com os consumidores".

A Centromarca enaltece o trabalho desenvolvido pela dona do Minipreço nos últimos 30 anos, em Portugal, e saúda o acordo alcançado, lembrando que, nos últimos meses, tinham surgido diferentes cenários de venda que "poderiam gerar dinâmicas menos interessantes para as empresas fornecedoras e para as suas marcas".

Esta quinta-feira de manhã, num comunicado conjunto, a Auchan e a Dia anunciaram que toda a operação do grupo Dia em Portugal foi comprada por 155 milhões de euros pela Auchan. O negócio ainda terá de ser autorizado pela AdC. O acordo visa todas as 489 lojas Minipreço e Mais Perto, incluindo as lojas em regime de franquia, e a integração dos 2.650 trabalhadores do DIA, Portugal.

O grupo DIA operava em Portugal desde 1993, numa estratégia de lojas de proximidade. Segundo as contas da retalhista, reveladas também esta segunda-feira, a dona do Minipreço fechou o primeiro semestre de 2023 com um prejuízo de 67 milhões de euros, o que representa uma diminuição das perdas em 35,8% em termos homólogos. As vendas globais cresceram 4%, para 3,6 mil milhões de euros. Em Portugal, as vendas aumentaram 4,1% no primeiro semestre para 295 milhões de euros, com as vendas comparáveis a crescerem 7,3%.

O grupo Auchan é uma marca global presente em 12 países. Em Portugal detém as lojas que eram da marca Jumbo e Pão de Açucar. Têm em Portugal 32 hipermercados e quatro supermercados, além de 40 lojas de proximidade (17 em regime de franquia). Em termos globais, as vendas do grupo Auchan superam os 32 mil milhões de euros, de acordo com os números consultáveis no site do grupo retalhista.