Centromarca diz que OE2023 "não atenua perda de poder de compra dos portugueses"

A Centromarca - Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca - considera que a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) integra no documento "bases excessivamente otimistas" e "não contribui para aliviar a perda de poder de compra dos portugueses", segundo o comunicado enviado às redações esta quarta-feira.

A associação acaba por sublinhar que o documento tem algumas medidas positivas para as empresas, porém, "parece estar baseada em previsões macroeconómicas".

"Ainda que com limitações orçamentais existentes, a proposta introduz algumas medidas positivas para o universo empresarial nacional, entre as quais a injeção para custos com energia, a redução seletiva do IRC, medidas de apoio à produção primária e medidas tendentes a limitar fiscalmente os efeitos relacionados com o necessário crescimento de salários. Contudo, parece estar baseada em previsões macroeconómicas - crescimento do PIB, défice orçamental e taxa de inflação - excessivamente otimistas e desfasadas das previsões que estão a ser feitas pelos principais parceiros económicos", explica o mesmo comunicado.

Entre os indicadores menos positivos, a Centromarca destaca a atualização dos salários (no público e privado) entre dois e quatro pontos abaixo da inflação de 7,4% avançada pelo governo para 2022, que será "aparentemente menor do que a que provavelmente fechará o ano".

A Centromarca revela ainda, como pontos menos positivos, "a atualização das pensões abaixo da inflação, o Imposto Único de Circulação (IUC), o Imposto Sobre Veículos (ISV) e o Imposto Municipal sobre as Transações (IMT) atualizados em 4%, tal como o Imposto sobre o Álcool, Bebidas Alcoólicas e Bebidas Adicionadas de Açúcar (IABA)" e "a taxa sobre lucros extraordinários nos setores do petróleo, gás natural, carvão e refinação a ser introduzida ainda este ano", lê-se na mesma nota.

Os apoios previstos no OE2023, adicionados aos que foram apresentados no pacote "Energia Para Avançar", fazem aumentar o diferencial de custos e o défice de competitividade do tecido empresarial português, segundo a associação.

O presidente da Centromarca, Nuno Fernandes Thomaz, sublinha que "as medidas adotadas em sede de Orçamento do Estado antecipam uma quebra do poder de compra ainda maior do que aquela que está já a ser sentida pelas famílias portuguesas, o que afeta diretamente o consumo e tem um impacto fortemente negativo nas empresas associadas da Centromarca".

O responsável acrescenta ainda que, em qualquer que seja a circunstância, ter menos poder de compra significa ter uma pior qualidade de vida. "A inflação que estamos a enfrentar ataca a economia à escala global e não se consegue controlar em Portugal ou a partir de Portugal. É, por isso, crucial avançar com medidas para evitar a quebra ainda mais acentuada do poder de compra, com consequências pesadas para a economia", destaca o presidente da Centromarca.