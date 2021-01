Centros apelam para que Governo apoie diretamente lojistas pois "não podem continuar a fazê-lo"

Lisboa, 15/6/2020 - O Centro Comercial Colombo reabriu esta manhã depois de três meses fechado devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo Coronavirus SAR-CoV2. Existe um reforço nas medidas de segurança e distanciamento social. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A poucos dias de ser declarado um novo confinamento geral, com o fecho do retalho não alimentar, os centros comerciais apelam que o Governo apoie diretamente os lojistas já que, o sector, também afetado pela pandemia, já não pode continuar a fazê-lo. Os shoppings, apoiaram em cerca de 600 milhões de euros os lojistas, lembra a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APPC), através de apoios e suspensão do pagamento de rendas fixas desde 14 de março até ao final de dezembro de 2020. APPC apela a que os centros se mantenham abertos.

O novo confinamento torna a situação "insustentável" se não forem implementadas ajudas diretas aos lojistas e centros comerciais por parte do Estado. "Os Centros Comerciais, que também sofrem os efeitos económicos da crise pandémica, não podem continuar a fazê-lo", alerta a APCC.

"A continuação desta situação, mantendo os Centros Comerciais como as entidades que têm suportado sozinhas os efeitos desta crise pandémica, sem qualquer tipo de compensação, colocam as empresas proprietárias dos Centros Comerciais numa difícil situação financeira. Poderemos vir a assistir ao encerramento de alguns destes espaços comerciais, com as dramáticas consequências que isso acarretará para os níveis de empregabilidade", alerta António Sampaio de Mattos, presidente da APCC, citado em nota de imprensa.

Caso sejam implementadas medidas de confinamento mais graves, a APCC defende que o "Estado compense as empresas do sector, nomeadamente ao nível de benefícios fiscais correspondentes aos prejuízos registados por estas empresas", diz.

A APCC apela ainda que os centros se mantenham abertos, já que não foram identificados nestes espaços comerciais a origem de surtos pandémicos.

"Face a estas evidências de segurança, acreditamos que o mais prudente seria o Governo permitir que todas as atividades nos Centros Comerciais continuem abertas, para garantir que os portugueses têm espaços seguros e controlados para atender às suas necessidades. Também defendemos a manutenção de horários alargados, por forma a evitar aglomerações desnecessárias em determinados dias e horas", alerta António Sampaio de Mattos.