Centros avançam com nova queixa na Provedoria da Justiça contra retroatividade das rendas

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) acaba de avançar com uma nova queixa na Provedoria de Justiça pedido que a norma interpretativa, que estabelece a retroatividade da lei das rendas variáveis nos shoppings, seja considerada inconstitucional. A Provedoria da Justiça já tinha remetido a lei das rendas para o Tribunal Constitucional considerando a retroatividade da mesma inconstitucional.

"Embora a Senhora Provedora de Justiça tenha entendido dever a norma em causa ser declarada inconstitucional com força obrigatória geral, a Assembleia da República, desconsiderando o parecer da Senhora Provedora, aprovou a Lei n.º 4-A/2021, de 1 de fevereiro, na qual se consagra uma norma alegadamente interpretativa que visa conceder eficácia retroativa à solução constante do n.º 5 do artigo 168.º-A da Lei do Orçamento do Estado para 2020", lembra a APCC.

A proposta do PA, que visava clarificar a retroatividade da lei das rendas até 14 de março e não julho, foi aprovada pelo Parlamento tendo gerado forte contestação da APCC que ameaçou processar o Estado.

"Se no artigo sobre a lei das rendas variáveis (n.º 5 do artigo 168.º-A da Lei do Orçamento do Estado para 2020) não era prevista a retroatividade da sua aplicação, para a APCC é claro que se impunha o princípio da não-retroatividade das leis. Para a APCC a solução jurídica decorrente da norma interpretativa é também inconstitucional e passível de um juízo de censura autónomo, pelo que decidiu apresentar nova queixa", justifica a associação que representa shoppings como o Centro Colombo, Amoreiras Shopping, Alegro ou Mar Shopping.

No seguimento da queixa apresentada em setembro pela APCC, a Provedora de Justiça já encaminhado para o Tribunal Constitucional a lei das rendas, pedindo que fosse "atribuída prioridade na apreciação e decisão deste processo".

As queixas da APCC na Provedoria de Justiça são baseadas nos pareceres jurídicos elaborados pelos constitucionalistas Jorge Miranda, Rui Medeiros e Jorge Reis Novais.