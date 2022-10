Centros comerciais da Sonae Sierra cortam consumo de energia em 22%

Centro Comercial Colombo © PAULO SPRANGER/Global Imagens

A Sonae Sierra anunciou que reduziu em 22%, comparativamente a 2019, o consumo energético dos seus centros comerciais, através do recurso a iluminação de elevada eficiência, à otimização dos horários de funcionamento da mesma e à "gestão eficaz" dos sistemas de ar condicionado, procurando maximizar a ventilação natural e a reutilização de recursos já instalados. Todas as medidas foram tomadas "garantindo o conforto e a segurança de visitantes e lojistas", garante.

Mas a empresa, que detém 14 centros comerciais em Portugal, como o Colombo, Vasco da Gama, Norteshopping ou o Portimão Retail Center, entre outros, pretende ir mais longe e compromete-se, na época natalícia que se aproxima, a tomar medidas adicionais, reduzindo a quantidade de luzes decorativas e mantendo-as apagadas até às 18h00.

Em comunicado, a Sonae Sierra, liderada por Fernando Guedes de Oliveira, dá conta que "há mais de duas décadas" que implementou a sustentabilidade "como parte integrante da sua estratégia de negócio", tendo apresentado "resultados muito positivos na sua gestão eficiente de recursos". Só na última década, a implementação do programa de eficiência energética Bright permitiu "identificar mais de 700 oportunidades de melhoria e gerar uma poupança potencial de mais de sete milhões de euros ao ano", garante.

Além disso, em todos os centros geridos pela Sierra, a "otimização contínua de recursos" é feita com o apoio de um sistema centralizado de gestão do edifício (BMS - Building Management System), o qual, recorrendo a inteligência artificial, permite a operação automatizada e contínua dos sistemas e equipamentos - como iluminação, ar condicionado, ventilação, elevadores ou escada rolantes -, de acordo com os fatores e parâmetros previamente especificados pelas equipas. "Esta é uma das ferramentas que permitiram que, só em 2021, a Sierra tenha evitado €12,3 milhões em custos com energia devido à aplicação de medidas de ecoeficiência", frisa.

Desde 2002, o consumo de eletricidade nos seus centros comerciais foi cortado em 66%, enquanto o gasto de água foi reduzido em 41%, sendo que a taxa de reciclagem e reutilização de água de situa nos 6%. Já as emissões de CO2 foram reduzidas, desde 2005, em 84%, garante.

Para dar a conhecer o que tem sido vindo a fazer em matéria de desempenho ambiental, a empresa lançou a campanha 'Energia Positiva' com o mote 'Nós pouco notamos, mas o planeta sim', que pretende explicar de forma simples as medidas adotadas.

"Na Sierra, a otimização contínua da gestão de recursos sempre foi uma prioridade. A crise energética que a Europa enfrenta neste momento, leva-nos a implementar medidas que permitam reforçar ainda mais a redução dos consumos energéticos dos centros que gerimos. Deste modo, mitigamos o impacto da escassez de recursos e o aumento dos preços, seguindo em linha com as recomendações dos governos e agências reguladoras do setor energético. Estamos orgulhosos dos resultados alcançados até hoje, e com a compreensão e contribuição dos nossos lojistas e visitantes mantemos a ambição de fazer mais e melhor", refere, citada no comunicado, a diretora executiva da área de Property Management da Sonae Sierra, Cristina Santos.