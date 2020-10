Centros comerciais investem mais de 700 mil euros para compras seguras no Natal

Lisboa, 15/6/2020 - O Centro Colombo reabriu esta manhã depois de três meses fechado devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo Coronavirus SAR-CoV2. Existe um reforço nas medidas de segurança e distanciamento social. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens)

Numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa já alertou que os portugueses têm de repensar o Natal, dado o aumento de casos de covid-19, os centros comerciais e os lojistas nos shoppings vão investir mais de 700 mil euros numa campanha de comunicação apelando aos consumidores a compras de Natal mais seguras.

"Esta campanha pretende transmitir que os Centros Comerciais são locais que promovem e potenciam a segurança sanitária de clientes, lojistas e demais equipas residentes, quer nas medidas, quer nos equipamentos de combate à pandemia", refere António Sampaio de Mattos, Presidente da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), citado em nota de imprensa.

"De igual modo, é importante salientar que as atuais restrições ao número de pessoas no interior dos Centros Comerciais e dos estabelecimentos que neles se integram, está condicionado a um valor muito baixo de 5 pessoas por cada 100 metros quadrados, o que não tem paralelo em outros países europeus. Seria determinante que o Governo revisse com urgência este rácio no interior das lojas, medida que seria compatível com a campanha de sensibilização de clientes, de modo a evitarem os períodos de pico, e não deixarem as suas compras de Natal para os últimos dias", acrescenta.

Com esta campanha os centros comerciais e os lojistas pretendem que se evite aglomerações nos shoppings, nos períodos críticos, apelando que os consumidores antecipem compras de Natal, promovendo compras ainda mais seguras nestes espaços. Campanha irá decorrer em rádio até ao final de novembro, contando com mais de 900 inserções distribuídas por TSF, Rádio Renascença, RFM, Rádio Comercial e M80.

Lojistas prolongam trocas

Para que a antecipação das compras seja efetiva, os centros comerciais contam com a adesão dos seus lojistas ao prolongamento do período de trocas das compras de Natal até final de janeiro de 2021. Este prolongamento é válido para compras efetuadas até 15 de dezembro. Os lojistas que adiram a esta medida ostentarão um dístico criado pela APCC especialmente para esta campanha", informa a APCC.

"Os centros comerciais são ambientes seguros e controlados, que promoveram uma transformação, com elevados custos, para maximizar a segurança, o distanciamento social, bem como o cumprimento de todas regras sanitárias. Esta vertente da segurança sanitária tem sido certificada por várias organizações internacionais de referência, que atestam os centros comerciais como locais seguros", garante António Sampaio de Mattos.