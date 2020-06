Centros comerciais: Limitar horários “pode potenciar maior concentração”

Uma semana depois da reabertura, os centros comerciais da Grande Lisboa voltam a ter de limitar os horários. Desde esta terça-feira, todos os estabelecimentos comerciais têm de fechar às 20 horas, por causa dos recentes surtos da pandemia da covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa. Só que esta medida merece a discordância da APCC, associação que representa os centros comerciais, que tem mesmo um aumento da concentração de pessoas.

“Compreendemos a preocupação do Governo e das autoridades de saúde em minimizar os riscos de ajuntamentos à margem das regras em vigor, mas reiteramos que os centros comerciais, pelas características da sua operação, e por cumprirem regras de limitação de entradas, não têm nem nunca tiveram ajuntamentos. Limitar o horário de funcionamento dos Centros Comerciais na Área Metropolitana de Lisboa pode potenciar uma maior concentração de pessoas, e isso é precisamente o contrário do que queremos que aconteça”, assinala o líder da APCC, António Sampaio de Mattos, citado em nota de imprensa divulgada esta terça-feira.

No mesmo comunicado, a associação lembra que foram investidores “milhões de euros para adaptar os seus espaços e formar as suas equipas de modo a continuar a garantir a visitantes, lojistas e colaboradores das lojas todas as condições de segurança sanitária”.

Na segunda-feira, em reação à decisão do Governo, a associação que representa as marcas de retalho e restauração (AMMR) assinalou o reforço do “momento de incerteza que se vive”. O presidente da AMMR, Miguel Pina Martins, referiu que “o Governo e as forças políticas não podem continuar a ignorar esta situação que afeta um setor de enorme relevância para a economia, e não legislar com vista a assegurar uma justa repartição de sacrifícios entre os proprietários e os lojistas”.

Na segunda-feira, 99% das 8600 lojas dos centros comerciais já tinham sido reabertas, com o tráfego “abaixo das lotações máximas definidas por lei”.

Desde esta terça-feira, foi reposto o limite máximo de 10 pessoas em ajuntamentos na Área Metropolitana de Lisboa e serão aplicadas multas a organizadores e participantes em ajuntamentos ilegais.