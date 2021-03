Centros comercias: "É inacreditável o valor que saiu de Portugal" com a lei das rendas, diz Cláudia Azevedo

Centro comercial Norteshopping © LUSA

A legislação aprovada em Assembleia da República que isenta os lojistas de centros comerciais de pagarem a componente fixa da renda, a mais elevada, no âmbito do contexto da pandemia, é uma "lei "absolutamente inédita" e que se sobrepôs às negociações que estavam em curso "entre privados", defende a Sonae. Cláudia Azevedo, CEO do grupo, estima que essa medida tenha retirado mais de 400 milhões de euros de empresas portuguesas em favor de marcas internacionais.

"Em Portugal, os dois maiores players dos centros comerciais são empresas portuguesas, enquanto que mais de 80% das insígniais que estão nos shoppings são grandes grupos internacionais. Pelos nossos cálculos, saíram cerca de 400 ou 500 milhões de euros, de empresas portuguesas, para grandes grupos mundiais, enormes, muito maiores do que a Sonae", defende esta responsável, sublinhando: "Isto não faz sentido, é uma discriminação que não percebemos. Obviamente, é uma lei que nos perturba muito" .

Cláudia Azevedo respondia aos jornalistas na conferência de imprensa online de apresnetação de contas da Sonae referentes a 2020. Antes, já João Dolores, responsável financeiro do grupo, havia criticado as opções do Governo português na limitação do acesso às lojas em função da sua dimensão.

"Do ponto de vista de restrições à ocupação de espaços físicos, não concordamos várias vezes. Um dos nossos valores é cooperação e independência, portanto, também o manifestamos nessa altura. Acho que tivemos das medidas mais restritivas da Europa em termos de ocupação de pessoas por metro quadrado. Acho que sim, acho que fomos um bocadinho além em termos de medidas restritivas", frisou.

Mas o pior, diz João Dolores, é mesmo a lei das rendas. "O pior da atuação, não tanto do Governo, mas do Parlamento, esteve nesta lei das rendas, uma lei absolutamente inédita na Europa, que na prática se sobrepôs às negociações que já estavam em curso entre os operadores de centros comerciais e os lojistas, quando a Sonae Sierra já tinha chegado a acordo com mais de 80% dos seus lojistas", explicou o CFO da Sonae, adiantando que "isso resultou em que os centros comerciais portugueses tivessem sido os que mais apoiaram os lojistas em toda a Europa, com descontos de rendas acima dos 50%, versus 20 a 25% no resto da Europa".

Não admira por isso que o grupo veja com "bons olhos", o alargamento do Programa Apoiar aos centros comerciais. "Não podíamos ser nós sozinhos a suportarmos toda a ajuda", diz João Dolores.

Questionados sobre as diferentes práticas entre os vários países onde a Sonae opera centros comerciais, e que vai desde a Alemanha, Espanha, Itália Grécia ou Roménia, Cláudia Azevedo destacou a diferenciação imposta em Portugal aos centros comerciais comparativamente às lojas de rua. "Quando os países desconfinaram não fizeram diferença entre negócios, e os centros comerciais abriram ao mesmo tempo que os negócios rua. Imagino que o vírus também não faça a diferença, portanto não percebemos muito bem esta discriminação dos centros comerciais em Portugal", disse.