Centros reagem a proposta do PAN sobre rendas e ameaçam processar o Estado

Centro comercial Colombo. © Reinaldo Rodrigues/GI

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) já reagiu à decisão do Parlamento de baixar à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação a discussão da proposta de clarificação do PAN à lei das rendas, que aplica efeitos retroativos a uma lei que consideram inconstitucional. Ameaçam processar o Estado.

"Os Associados da APCC, não hesitarão em processar o Estado, no sentido de serem ressarcidos dos prejuízos causados pelo inadmissível atropelo ao Direito, ao serem aprovadas leis desproporcionais e inconstitucionais", afirma António Sampaio de Mattos, Presidente da Associação Portuguesa de Centros Comerciais, citado em comunicado.

A proposta do PAN que pede uma clarificação ao período de aplicação do n.º 5, do artigo 168.º-A Lei n.º 2/2020, de 31 de março, alterada pelas Leis n.ºs 13/2020, de 7 de maio, e 27-A/2020, de 24 de julho, que prevê a suspensão do pagamento das rendas fixas nos centros comerciais. Mas que o PAN pretende que seja aplicada a partir de março.

As propostas do Bloco de Esquerda e do PCP - esta última propunha manter do não pagamento das rendas fixas, extensível de 1 de março 2020 até 31 dezembro de 2021 - foram chumbadas no OE para 2021, tendo sido aprovada a do PSD, que propõe descontos proporcionais à quebra das receitas, com um teto máximo de 50%. Até 31 de março de 2021, extensível ao primeiro semestre desde ano.

Esta sexta-feira voltaram a ser chumbadas. "A retroatividade já tinha sido três vezes rejeitada em sede de Parlamento e refere-se a uma altura em que o sector se autorregulou (como tem feito sempre), pois há acordos entre os Centros e 90% dos lojistas para este período em causa", diz a APCC.

Mas não a do PAN. "A Assembleia da República, com o voto favorável do PAN, PCP, BE e PSD fez baixar hoje à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação a discussão de uma proposta que aplica efeitos retroativos a uma lei já por si inconstitucional, conforme parecer da Senhora Provedora da Justiça, emitido a 27 de novembro", diz a APCC.

"Com esta votação associam-se a uma lei inconstitucional os efeitos perversos que desequilibram e prejudicam a atividade económica dos Centros Comerciais, ao aplicar cegamente medidas com efeitos retroativos", acusam.

"Os Centros Comerciais portugueses atribuíram aos seus lojistas os maiores descontos de todos os países da Europa no período de abril a dezembro de 2020 e, apesar disto, esses partidos entenderam que os Centros deveriam ser ainda mais penalizados", lamentam.

A APCC vai na próxima segunda-feira ser ouvida no Parlamento, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.