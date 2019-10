CEO admitem que contributo de empresas para crise ambiental é insuficiente

A contribuição das empresas para os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) não está no caminho certo, conclui o estudo mundial sobre sustentabilidade corporativa, realizado pela Accenture e pelo Pacto Global das Nações Unidas e que se baseou em testemunhos de mais de mil presidentes executivos de 21 indústrias e 99 países.

O estudo “The decade to deliver: A call to business action” adianta ainda que apenas 21% dos líderes empresariais acredita que as empresas estão a desempenhar um papel importante na contribuição para os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e que menos de metade (48%) está a integrar soluções sustentáveis nas suas atividades comerciais.

Com menos de quatro mil dias até 2030, os líderes empresariais não estão satisfeitos com o progresso atual e apelam a que todas as empresas deem um passo em frente e convertam o compromisso em ação, afirmou Lise Kingo, CEO e diretora executiva do Pacto Global das Nações Unidas.

Para Pedro Galhardas, diretor geral da Accenture Strategy , com a sustentabilidade a ser essencial para a agilidade competitiva de todas as organizações – e cada vez mais importante para o crescimento, rentabilidade e confiança – está na hora de os líderes garantirem que os ODS são parte integrante da estratégia corporativa e do propósito da empresa.

Um lento caminho

O estudo adianta que 99% dos CEO entrevistados afirmam que a sustentabilidade é crítica para o sucesso futuro da organização e 81% das empresas está a tomar medidas para progredir no cumprimento dos ODS. Mais de 200 das empresas inquiridas aprovaram metas científicas para a ação climática e um número semelhante assumiu o compromisso de reduzir a suas emissões de gases com efeito de estufa para zero até 2050. No entanto, estes compromissos não estão a conseguir oferecer os pontos de rutura necessários para alcançar os objetivos propostos.

Os CEO afirmam que a execução dos negócios não está à altura deste desafio. Mais de um quarto dos inquiridos (28%) cita a falta de atratividade do mercado como uma das principais barreiras para os negócios sustentáveis e mais de metade (55%) diz que enfrentam um importante compromisso perante a pressão de agir, num contexto de extrema consciência de custos, ao mesmo tempo que procuram investir em objetivos estratégicos de longo prazo.