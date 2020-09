CEO CTT. “Acordo com ANAFRE vai contribuir para o aumento do ano que vem”

Dois anos depois de iniciaram negociações, os CTT e a ANAFRE fecharam um acordo para definir um novo modelo de remuneração para a prestação do serviço postal nas juntas de freguesia. Hoje foi assinado.

Nas juntas estão cerca de metade dos 1800 postos de correio que compõem a grande maioria da rede dos CTT – um total de mais de 2300 pontos de presença – assegurando a capilaridade da rede postal do serviço universal. O acordo prevê melhores condições remuneratórias para as juntas, garantindo um valor mínimo para aquelas em que a atividade postal não era suficiente para assegurar um valor considerado justo.

João Bento, CEO dos CTT, não revela quanto mais as juntas irão receber pela prestação do serviço postal, mas admite que, esse aumento deverá refletir-se na subida de preços dos serviços correio universal que deverá ocorrer em 2020. Caso o contrato de concessão – que este ano chega ao fim – mantenha a condição de que os preços aumentem quando sobem os custos de prestação do serviço universal. Em Portugal, o Estado não financia o serviço universal postal, que é pago por quem usa o serviço: os clientes.

O Protocolo com a ANAFRE vinha a ser negociado, pelo menos, desde 2018. O que fez com que este processo fosse tão moroso e, arriscaria até, doloroso?

Não foi nada doloroso. Costumo dizer que não aceitei este desafio para tratar do passado, mas sim do futuro. Assim que cheguei percebi que havia um tema, havia uma proposta do lado da ANAFRE a quem competia dar o passo seguinte. Durante a pandemia e o confinamento, uma boa parte dos postos que estavam em juntas de freguesia fecharam e quando, em março, foi preciso pagar as pensões, os CTT até pediram ajuda ao Governo, que esteve muito ativo, para que se abrisse a zona do posto de correio na junta de freguesia para esses pagamentos. Percebeu-se nessa altura que não fazia sentido estarmos tão afastados. Tomamos a iniciativa de retomar a conversa. Quando digo que não foi nada doloroso é porque fizemos uma primeira reunião nos CTT com a comissão diretiva da ANAFRE, em que ouvimos as suas preocupações, expressamos as nossas. A reunião terminou com uma proposta de sumário, desde então houve três ou quatro interações, e fechou-se um acordo. Foi um processo nada doloroso, relativamente rápido e que resultou de um afastamento para o qual não havia justificação.

O novo acordo oferece uma “melhoria muito significativa das condições financeiras” para as juntas de freguesia. O que vão as juntas receber em média a mais por prestar esse serviço?

Isso não posso dizer. Há juntas de freguesia associadas da ANAFRE com relevância para a função postal muito diferente. Há postos de correio com muita atividade, outros com pouca, e o modelo de remuneração anterior é muito baseado na forma como o regulador (Anacom) olha para a formação do custo do serviço postal: tempo despendido e eventos realizados. Num posto de correio com muitos clientes e atividade isso remunerava, a nosso ver, adequadamente, a atividade, mas para as as juntas de freguesia onde havia poucos eventos, poucas vendas, era insuficiente. Faz parte desta fórmula algumas juntas estarem abertas o tempo inteiro, outras meio dia e outras ainda apenas algumas horas. Há juntas de freguesia que estão abertas apenas aos sábados ou ao domingo. Neste novo modelo passamos a indexar o tempo de funcionamento do posto de correio à remuneração e combinar isso com uma tabela de preço associada a eventos, o que assegura que não há esforço da parte da junta de freguesia onde a atividade é muito mais baixa. Assegura-se um valor indexado ao tempo de abertura, um mínimo de custo coberto pelo correio. Depois indexou-se ao salário mínimo nacional, a tempos de abertura, para se encontrar valores que, para os casos de juntas com pouca atividade, propõe um modelo de remuneração que nos parece adequado.

O tráfego postal tem caído nos últimos anos, tendo em conta o peso que as juntas de freguesia têm na vossa rede postal – são cerca metade dos 1800 postos de correio – este novo modelo, mais vantajoso para as juntas, não vos vai aumentar os custos e tirar margem na operação postal?

Temos cerca de 550 lojas – aliás desde ontem mais uma, em Fronteira (são 554 estações) – e mais de 1800 postos (cerca de metade em juntas de freguesia), são mais de 2300 pontos de presença. Os postos de correio estão em zonas de menor densidade, as juntas de freguesia são o nosso parceiro preferencial para postos de correio, é um modelo que nos agrada bastante. Em boa verdade, um dos traços mais bonitos do serviço público de correio em Portugal (serviço universal), ao contrário da maior parte dos países europeus, é que custa zero aos contribuintes. Não há nenhuma subvenção do Estado, dos contribuintes portugueses, é integralmente pago pelos proveitos que gera. Aliás, num momento em que o contrato de concessão está a chegar ao fim, esta situação é muito interessante: o contrato já prevê de uma forma completamente direta, que uma parte da quebra do correio, dê origem a um aumento do preço, se o quisermos manter assim. Quando o correio cai, os proveitos também caem e os custos passam a ser mais. O que se fez na Europa foi ou aliviar a frequência de entrega do correio, para produzir custos mais baixos, ou aumentar os preços. Se os custos que são contabilizados para formar o preço do correio tiverem em conta os custos dedicados ao serviço público do correio, olhando para a contabilidade analítica dos CTT que é o que faz o regulador, se o regulador aceitar que estes custos estão ligados ao serviço público eles serão transmitidos e irão afetar o preço. De forma mais direta e simples, em princípio estes custos serão refletidos num pequeno aumento, muito ligeiro certamente.

O que está a dizer é que os portugueses vão pagar mais para enviar cartas.

No mundo inteiro, por razões que têm que ver com inflação ou outras, o preço do correio aumenta todos os anos, como aumenta muitas coisas como água ou energia. No caso dos serviços regulados, como o correio (serviço universal), há uma fórmula no contrato que tem em conta uma série de coisas, uma delas é inflação, outra é a queda do correio e outra a formação do custo. Este caso é um custo que evidentemente do serviço público universal. Os critérios de densidade que nos obrigam, e bem, a estar a uma certa distância da população, é que nos obriga a ter esta rede de 2800 pontos de presença e, em muitas destas zonas, o posto está lá por serviço público. É verdadeiramente um custo de serviço público. É uma das parcelas que vão contribuir para o aumento do ano que vem. O ano que vem é um ano especial porque será um ano com um contrato novo.

O acordo surge no ano em que chega ao fim o atual contrato de concessão do serviço postal universal. Já iniciaram conversas com o Governo? Vamos ter quem nos transporte as cartas no próximo ano?

Esse risco não existe com certeza. É público, o membro do Governo com esta responsabilidade – o secretário de Estado das Comunicações, Alberto Souto de Miranda – saiu, há um novo, como compreenderá seria muito indelicado da minha parte estar a comentar essas questões de prazos. Mas claro que há conversas com o Governo, desde há muito tempo. Há processos formais de consulta, lançados pela Anacom, que nós já respondemos, sentidos prováveis de decisão da Anacom que também já respondemos. Tudo isso está a acontecer. Sobre os prazos, isso não depende de nós e não irei dizer nada.

Sente que com a saída do antigo secretário de Estado, que tinha até publicamente manifestado alguma compreensão para as dificuldades da atividade postal – disse de forma clara que Portugal tinha dos indicadores de qualidade mais exigentes da Europa, indiciando alguma diferença de opinião com o regulador que aumentou e apertou os indicadores de qualidade -, perdeu um aliado?

O que estão em causa são factos. O regulador também não pode achar que não são os indicadores mais exigentes da Europa porque isso é objetivo. Quer no número de indicadores, quer no número de objetos que são medidos. Só para ter uma ideia, são medidos seis produtos diferentes através de 24 indicadores, quando na maior dos países da União Europeia são medidos um, dois a três objetos. A opinião que referiu ter sido expressa, por mais de uma vez publicamente, pelo antigo membro do Governo era uma opinião baseada na análise dos factos. Temos estes indicadores, já tivemos outros, que durou 18 anos e foram bons durante esses 18 anos em que a empresa foi pública e depois privada, e mudaram. São, de facto, mais exigentes do que eram e mais exigentes do que na Europa.

Já tem alguma reunião pedida com o novo responsável da pasta?

As relações com o Ministério e a Secretaria de Estado são relações de bastante transparência, normalidade. Quando um membro do Governo muda tem de formar a sua equipa, fazer a sua agenda. Estamos num processo de completa normalidade.

Voltando ao protocolo. Indicam que os postos vão receber novos serviços e que constituíram um grupo de trabalho para reformular os postos de correio.

Nas lojas próprias dos CTT e nos nossos agentes – há mais para além das juntas de freguesia – gostaríamos de ter o máximo da nossa oferta disponível. Há aspectos da nossa atividade, como o Banco Postal, que estão vedados, mas há muitas coisas que fazemos que achamos que faz sentido nos sítios em que a procura justifique: alguma oferta de retalho, lotarias, coisas que se compram nas estações e não há razão para não se vender nos postos de correio.

O grupo de trabalho é exatamente para evitar o que sentimos, tanto nós como a ANAFRE, que aconteceu desnecessária e, até de certa forma, incompreensivelmente. Ter um para um canal aberto para discutirmos os temas. Tem uma dimensão simbólica mas é real: é para deixar claro que temos um canal, que não há um drama, e, no âmbito desse grupo, discutirmos se podemos trazer mais coisas da nossa oferta para os postos de correio nas juntas de freguesia.

Referem a intenção de prestar mais formação aos colaboradores dos postos, de resto, um dos temas apontados pelo regulador que referia que os níveis de qualidade de serviço dos postos não eram idênticos aos das estações.

Os indicadores de qualidade são medidos em toda a rede é evidente que contribui o desempenho dos postos de correio. É do nosso interesse, tal como dos nossos agentes, que as coisas corram o melhor possível. Temos um processo de certificação – vamos daqui a dias juntar 50 a uma lista já de 300 postos de correio certificados, feita autonomamente e voluntariamente por nós – é nesse quadro que queremos reforçar a formação das pessoas, porque é evidente que as funções que são necessárias desempenhar num balcão de correios, seja num posto ou estação, têm a sua especificidade: é preciso conhecer a oferta, produtos, os preços, restrições, aconselhar os clientes. Queremos dar mais ênfase, porque isso traz mais qualidade.