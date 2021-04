Novo aeroporto: "ANA não tem mais interesse económico numa solução do que noutra"

Thierry Ligonnière, CEO da Ana Aeroportos de Portugal © Artur Machado / Global Imagens

"A remuneração da ANA será igual em ambos os casos. A ANA não tem interesse económico mais numa solução do que em outra". A garantia foi dada esta terça-feira, 20 de abril, pelo CEO da ANA (gestora dos aeroportos nacionais), Thierry Ligonnière, numa audição parlamentar sobre a localização do novo aeroporto. "Este negócio é um negócio arriscado. Podemos ver que estamos a viver a pior crise da aviação, o que demonstra que não é pacífico assumir o risco de tráfego e as concessões servem para isso: para externalizar a um parceiro privado o risco", acrescentou o gestor.

No início de março, o regulador da aviação civil (ANAC) indeferiu o pedido de apreciação prévia da viabilidade da construção do aeroporto complementar do Montijo, na sequência do parecer desfavorável de dois municípios - Moita e Seixal - e a não entrega por parte de outro - Alcochete. A resposta do governo chegou pouco depois: vai ser feita uma Avaliação Ambiental Estratégica a três possibilidades, duas com o Montijo e a Portela e a terceira apenas com Alcochete. Pedro Nuno Santos indicou logo naquela altura que pretende alterar a lei para que os municípios não possam travar "o desenvolvimento destas infraestruturas de interesse nacional e estratégico". A ANA, na altura, reagiu mostrando-se confiante de que acredita que a Avaliação vai demonstrar que a solução Montijo será a que melhor vai servir os interesses de Portugal.

Esta terça-feira, em audição, o CEO da ANA recordou que se a decisão para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa passar pela construção de um aeroporto internacional em Alcochete isso terá em conta que os custos são mais elevados. Tem de se somar os "custos de construção de um aeroporto de raiz, com as acessibilidades", além de demorar mais tempo e ter "custos elevados".

Em relação à opção Montijo, o gestor recordou que "consideramos que Montijo é a solução mais rápida [...] e sem custos para contribuinte, o que não acontece com as outras opções".

Outro ponto focado nesta audição foi o contrato de concessão entre o governo português e a Vinci, dona da ANA. Ligonnière indicou que este documento prevê duas opções: uma solução para a expansão aeroportuária que determina a desativação do aeroporto Humberto Delgado e outra solução, alternativa, que seja proposta pela concessionária.

O gestor acrescentou que qualquer que fosse a solução prevista no contrato escolhida, esta teria de ser "reequilibrada através de um aumento das taxas ou, se isso não for suficiente, o recurso a recursos públicos".

Quanto a uma eventual indemnização que o Estado tenha de pagar à gestora aeroportuária caso a escolha recaia sobre outra localização que não o Montijo, o presidente executivo da ANA garantiu que a postura da gestora aeroportuária é de parceria com o Estado e que o Estado é "soberano" na escolha da localização para o novo aeroporto.

"Assim sendo, não há lugar a indemnização pela escolha de uma ou outra solução prevista no contrato. [...] Somos parceiros do Estado no desenvolvimento das infraestruturas aeroportuárias e, portanto, vamos, naturalmente, colaborar na execução da solução escolhida, seja ela qual for", assegurou.

Municípios contra

Antes da audição ao CEO da ANA, o presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal assegurou que a opção Montijo continua a não ser bem vista pela maioria dos municípios.

"Nós pensamos que mudar as regras no decurso do processo não é a melhor maneira. A lei como existe até agora tem um fundamento bondoso, que é permitir que os municípios tomem parte nas decisões que são tomadas sobre os seus territórios", disse Rui Garcia, que é também presidente da Câmara da Moita, citado pela Lusa. O autarca defendeu ainda que o objetivo tem de ser "procurar consensos e não foi isso que aconteceu em todo este processo".