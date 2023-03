CEO da EDP diz que portugueses "até têm preços muito estáveis" face ao contexto europeu

O presidente executivo da EDP Portugal, Miguel Stillwel d'Andrade, afirmou que o sistema elétrico português revelou-se forte o suficiente e, por isso, os consumidores estão a beneficiar de preços da eletricidade "muito estáveis" comparativamente com o que ocorre noutros países europeus.

"Os consumidores em Portugal, dada a crise energética que se assistiu ao longo do último ano, até têm tido preços muito estáveis, face àquilo que tem sido a crise energética na Europa. Tem-se verificado aumentos residuais, muito abaixo daquilo que é a inflação", disse o gestor esta quinta-feira na conferência de imprensa que ocorreu após a apresentação do plano de negócios para o período 2023-2026.

De acordo com Miguel Stilwell d'Andrade, os portugueses estão "a ser beneficiados" pela "resiliência" do sistema elétrico português.

"O facto de termos uma grande penetração de renováveis em Portugal com preços fixos permitiu que esses preços fixos não representassem um aumento dos preços no consumidor. Isso é muito diferente do que se passa noutras geografias, como Espanha por exemplo, onde os preços dos consumidores estavam indexados ao preço grossista de mercado, e aí os preços dispararam", argumentou.

Notando que se assiste a uma crise energética "de uma magnitude que nunca se viu", os consumidores lusos estão "a sentir - sentiram o ano passado e vão continuar a sentir este ano -, os benefícios de manter uma política estável no setor elétrico".

Complementando as afirmações do CEO da EDP, a administradora Vera Pinto Pereira reforçou asseverou que, nos primeiros dois meses de 2023, "uma redução de preços de cerca de 3% face aos preços praticados no segundo semestre de 2022".

"Esta estabilidade ou pequenas variações, tendencialmente para baixo já incluindo o custo do mecanismo, traduziu-se efetivamente numa redução de preços de cerca de 3% em cima de um ano de 2022 de uma enorme estabilidade de preços que conseguimos assegurar para o cliente final", complementou.

Apesar destas afirmações, questionado pelos jornalistas, ao notar que os preços da EDP Comercial são dos mais elevados no mercado e se na próxima revisão de preços para o segundo trimestre a empresa irá baixar preços, a gestora Vera Pinto Pereira defendeu-se: "

Aquilo que a EDP tem praticado ao longo do tempo, ou procurado praticar, é alguma estabilidade de preços ao longo do ano, pautando-se por ajustes muito pequenos. Neste momento, o nosso preço comparativamente com o mercado regulado encontra-se a cerca de 3% a 4% abaixo do mercado regulado. Obviamente há sempre diferenças em alguns momentos, mais ou menos expressivos, em relação à nossa concorrência. Durante 2022, a EDP Comercial teve dos preços mais competitivos do mercado, garantindo sempre essa estabilidade. Houve alguns movimentos no início deste ano. Temos pontualmente alguns preços de mercado mais baixos. Em média, ao longo do ano, acabamos por nos diferenciar e a estabilidade de preços que oferecemos acaba por ser o nosso ponto de diferenciação".