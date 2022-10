CEO da Mota-Engil espera fechar o ano com carteira de encomendas de 13 ou 14 mil milhões de euros

© Mario Proenca/Bloomberg

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Outubro, 2022 • 18:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente executivo da Mota-Engil, Gonçalo Moura Martins, disse esta terça-feira esperar fechar o ano com uma carteira de encomendas de cerca de 13 a 14 mil milhões de euros.

Na sessão de apresentação de resultados das Ofertas Públicas de subscrição de "Obrigações Ligadas à Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027" e da "Troca de Obrigações Mota-Engil 2022", questionado pelos jornalistas, Gonçalo Moura Martins indicou esperar "ultrapassar largamento" os 10 mil milhões de euros na carteira de encomendas no final do ano.

"Vamos atingir valores extraordinariamente históricos que poderão rondar os 13 a 14 mil milhões de euros", disse.

O responsável da Mota-Engil assinalou que "do ponto de vista comercial e nos mercados que mais interessam, as coisas têm corrido verdadeiramente bem", salientando que ter uma "carteira de encomendas por excesso em momentos de volatilidade permite uma atividade muito mais prudente e conservadora".

A Mota-Engil alcançou "um novo recorde do volume de encomendas" no final do primeiro semestre deste ano, atingindo um valor de 9,2 mil milhões de euros.

A Mota-Engil fechou o primeiro semestre de 2022 com um lucro de 12 milhões de euros, mais 37% do que os resultados registados no mesmo período do ano passado, anunciou esta terça-feira a construtora em comunicado.

No período homólogo de 2021, o grupo havia apresentado lucros de oito milhões de euros, face aos resultados negativos de cinco milhões de euros obtidos em 2020.

De acordo com a Mota-Engil, o resultado deste ano é "o melhor dos últimos seis anos".