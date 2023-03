CEO da Sonae garante que cadeia alimentar está a ter "atitude muito responsável"

Cláudia Azevedo, CEO, na apresentação das contas do grupo Sonae © Leonel de Castro / Global Imagem

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Março, 2023 • 15:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente executiva (CEO) da Sonae garantiu esta quinta-feira que "toda a cadeia alimentar está a ter uma atitude muito responsável" face à inflação, salientando que a margem de lucro do retalho alimentar do grupo recuou em 2022 para 2,7%.

"Sinceramente, acho que toda a cadeia alimentar está a ter uma atitude muito responsável. Vejo aí tudo à procura de culpados [para a subida dos preços, mas] não é a cadeia alimentar com certeza. Se eu tivesse que procurar algum culpado, seria, talvez, o presidente da Rússia, ou a China, ou a seca", afirmou Cláudia Azevedo durante a apresentação dos resultados de 2022 do grupo Sonae.

Reiterando que "toda a cadeia alimentar, desde os produtores até aos distribuidores, tem tido uma atitude muito responsável" face ao atual contexto inflacionista, a líder da Sonae afirmou: "Isso vê-se nos dados, vê-se nos dados produzidos pelo Estado, portanto não vejo onde é que está o mistério de que andam à procura na cadeia alimentar".

Para Cláudia Azevedo, "é um problema sério Portugal ter 20% de inflação alimentar" e a Sonae quer "ser parte da solução", rejeitando a "campanha de desinformação" que aponta para um eventual aproveitamento por parte do setor da distribuição, através de um aumento das margens.

"Estamos solidários com os produtores, que tiveram um aumento dos custos muito significativos, e também estamos solidários com a indústria transformadora da cadeia alimentar. [A atual situação] é muito difícil para toda a cadeia alimentar e vê-se nos números do INE [Instituto Nacional de Estatística] que toda a gente está a acomodar um pouco da inflação, toda a gente está a reduzir a sua margem", enfatizou.

Relativamente aos números divulgados -- nomeadamente pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), na sequência de fiscalizações desenvolvidas junto de super e hipermercados -- que apontam para margens de lucro na ordem dos 50% em alguns produtos agrícolas, a CEO disse não fazer "a mínima ideia" de que como foram obtidos.

"Já ouvi em vários sítios números que não reconhecemos, não fazemos a mínima ideia de como chegaram àqueles números. E é muito fácil chegar a números certos, porque são informações do INE, do Ministério da Agricultura e nós somos uma empresa cotada. Portanto, não percebo a dificuldade", disse, concretizando que a margem de lucro nos formatos alimentares da Sonae recuou em 2022 para os 2,7% e que o aumento médio dos preços nas lojas Continente foi de 11,4%.

"Temos margens muito, muito, muito baixas. Não vou agora comentar as intenções de quem põe esses números [que o contradizem] cá fora, temos muito que fazer cá dentro", rematou.

Antes de Cláudia Azevedo, já o administrador financeiro da Sonae, João Dolores, tinha feito questão de clarificar que "a inflação tem causas bem identificadas, que estão a pressionar toda a cadeia de produção", garantindo que "todos os participantes na cadeia de valor estão a perder rentabilidade e a absorver parte destes custos adicionais".

"Certamente não é o setor da distribuição que está a provocar estes níveis de preços, nem está a procurar retirar ganhos indevidos devido à inflação", asseverou, reiterando que toda a cadeia de valor tem "tentado acomodar ao máximo estes aumentos dos custos para passar o menos possível deste encargo para o consumidor final".

Quanto ao facto de a inflação no setor alimentar ser superior à inflação geral, o administrador financeiro disse resultar do facto de o retalho alimentar vender "um conjunto de produtos cujos custos foram integrados há mais de um ano, em muitos casos".

Já no que respeita à "ideia que se tem vindo a passar de que o retalho alimentar tem margens de lucro altíssimas e de que essas margens têm subido à boleia da inflação", garantiu que "ambas as afirmações são falsas".

"As margens do retalho alimentar são historicamente e tipicamente as mais baixas a nível mundial, porque este é um setor de escala, de volumes elevados e margens reduzidas. E em Portugal isto não é diferente, todos os operadores de retalho alimentar têm margens desta ordem de grandeza", disse.

Sustentando que "é preciso desmistificar algumas ideias que se tem passado de que existem margens de lucro de 40 e 50%" no setor alimentar, João Dolores assegurou que "isso não é verdade", sendo que, "no caso do Continente, a margem liquida durante o ano 2022 foi de 2,7%", ou seja, "o lucro do Continente foi de 2,7% das vendas".

Relativamente ao anúncio feito pela ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, de que será criado um símbolo que ateste que os produtos alimentares chegam aos consumidores com um preço justo, refletido em todas as etapas da cadeia nacional, a CEO da Sonae afirmou apenas: "Não sei muito bem o que é isso, fico à espera de perceber exatamente o que isso é".