CEO da TAP: "Greve seria um desastre e colocaria em causa todo o trabalho feito"

Christine Ourmieres-Widener, CEO da TAP © Patrícia de Melo MOREIRA/AFP

Os tripulantes da TAP vão reunir-se amanhã, 3, numa assembleia-geral de emergência. Um dos pontos da agenda será a discussão sobre a convocação ou não de uma greve. A decisão do Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) surge no seguimento das negociações com a transportadores sobre os novos acordos de empresa.

Os representantes dos tripulantes acusam a administração da companhia de bandeira de ter apresentando uma proposta "indigna e inqualificável". Já a TAP sublinha que o diálogo é "a chave" e diz não compreender esta reação a um documento que ainda não começou a ser discutido, alertando que uma eventual paralisação prejudicaria a operação da transportadora.

"Uma greve seria um desastre porque iria por em causa todo o bom trabalho que foi feito pelos trabalhadores e pela empresa. Uma greve nunca é boa para nenhuma empresa. O diálogo que precisamos de ter não deveria passar por este tipo de ação mas não em cabe a mim decidir e acredito que nos devamos sentar à mesa e ver o que é possível fazer", comentou esta quarta-feira, 02, a CEO da TAP.

Durante a conferência de imprensa da apresentação dos resultados trimestrais, Christine Ourmières-Widener mostrou-se disponível para negociar com os trabalhadores mas admitiu que há um plano para cumprir e que os cortes salariais são para continuar.

""Seria mais fácil para esta administração dizer: "não há mais cortes". Mas temos um plano e um compromisso e temos os acordos temporários de emergência", enumerou.

"Tudo o que pode for feito até ao final do ano vai impactar os nossos resultados é por isso que acredito que precisamos de estar todos juntos e encontrar soluções que não impactem o plano", adiantou.

TAP diz que acordos de empresa são "de outros tempos"

No mesmo dia em que a TAP apresentou os resultados do terceiro trimestre, apelou, junto dos trabalhadores, ao bom rumo das negociações dos AE. "Os trabalhadores e os sindicatos têm a responsabilidade de o permitir, ou inviabilizar, pondo em causa a existência da companhia e dos postos de trabalho, o que seria muito inglório após todo o empenho e sacrifício que já todos colocaram no futuro da TAP", lê-se numa comunicação interna enviada aos trabalhadores e a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A transportadora refere que os AE "são de outros tempos, adequados a outra realidade".

"Os nossos Acordos de Empresa são os que foram assinados em média há 15 anos ou mais anos e têm de ser modernizados e ajustados às realidades na concorrência. Estes acordos foram determinantes em parte da nossa história, mas é tempo de reescrever uma historia mais adequada aos tempos e desafios que vivemos e que contribua para ultrapassar o problema que é uma constante na TAP: o mau desempenho financeiro ao longo dos anos", adianta a nota.

A TAP compromete-se ainda a "trabalhar com os sindicatos para ver se é possível premiar excecionalmente os trabalhadores no caso destes resultados se confirmarem para o acumulado do ano de 2022, sem pôr em risco a recuperação da empresa".

A companhia registou lucros de 111,3 milhões de euros entre julho e setembro. O resultado líquido dos primeiros nove meses do ano continua em terreno negativo com 90,8 milhões de euros de prejuízos.

Segundo plano de reestruturação aprovado por Bruxelas, a TAP não poderá terminar o ano com um resultado negativo superior a 53 milhões de euros. O CFO da empresa, Gonçalo Pires, disse acreditar estar "no caminho certo".

"Com estes resultados demonstramos que estamos não só no caminho certo mas estamos acima dos objetivos do plano de reestruturação. Não podendo divulgar ainda o resultado, até porque faltam alguns meses, sentimo-nos confiantes de que vamos fazer melhor do que esse número", acredita.