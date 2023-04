CEO da TAP: "Mereço receber o bónus porque apresentei resultados"

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener (E), ladeada pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, Jorge Seguro Sanches (D), à chegada para a sua audição perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, na Assembleia da República, em Lisboa, 04 de abril de 2023. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Apesar de o governo ter exonerado a CEO da TAP por justa causa, Christine Ourmières Widener acredita ter direito a receber o bónus estabelecido no seu contrato, pelo cumprimento do plano de reestruturação da companhia.

"Mereço receber o bónus porque apresentei resultados. Esse bónus é merecido porque apresentei resultados em 2022 e é completamente desassociado da minha saída em 2023. Esta é a minha interpretação", referiu esta terça-feira, 4.

A presidente executiva da TAP, que está a ser ouvida na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI),aufere um salário anual 504 mil euros e ao qual acresce um subsídio de alojamento de 30 mil euros.

A ainda CEO garantiu ainda que "não foi pago nenhum bónus" a ninguém da atual equipa de administração da TAP:

Recorde-se que a companhia apresentou lucros de 65,6 milhões de euros em 2022 e receitas históricas de de 3,5 milhões de euros, antecipando em dois anos as metas definidas no plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, motivo pelo qual a gestora acredita ter direito ao prémio estipulado no seu contrato.

Em atualização