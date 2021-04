CEO da TAP: Plano de reestruturação deverá estar fechado em maio e "de momento não" há necessidade de revê-lo

TAP Air Portugal planes sit on the tarmac at Humberto Delgado airport in Lisbon on December 9, 2020. - The Portuguese government is due to submit to the European Comission a restructuring plan of the state-owned carrier TAP Air Portugal, which received in July a 1.2 billion-euro rescue loan. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © AFP

Dinheiro Vivo 16 Abril, 2021 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O plano de reestruturação da TAP foi enviado para Bruxelas a 10 de dezembro de 2020. O documento continua a ser negociado entre Lisboa e a Direção Geral da Concorrência. O presidente executivo (CEO) da companhia aérea, Ramiro Sequeira, em entrevista ao Expresso, reitera que espera ter luz verde ao documento em maio e não antecipa "de momento" necessidade de rever os números, apesar de os efeitos da pandemia estarem ainda a ser muito duros para o setor.

"A minha primeira missão [quando cheguei à presidência executiva da TAP] foi continuar a operação do dia a dia, pois não podemos esquecer que, apesar de voarmos pouco, continuamos a ter aviões a ter de voar com segurança e continuamos a ter clientes, por poucos que sejam. A segunda missão era respeitar o prazo de 10 de dezembro para entregar o plano de reestruturação a Bruxelas, o que conseguimos. Depois, fazer uma negociação complexa com 14 sindicatos para que fosse assinado um acordo. Há ainda a missão de participar no que me for pedido para levar a bom porto o plano, que está robusto e consistente", salientou o gestor.

Ramiro Sequeira disse ainda que "de momento não" vê necessidade de rever alguma da informação que consta do documento. As restrições que vigoram tanto em Portugal como em grande parte da Europa e EUA têm travado o início da retoma do transporte aéreo. "Esperamos que o processo esteja terminado em maio. Não há nada que faça levantar a bandeira do alerta ou que as coisas não corram como previsto, mas a palavra final é da DG Comp (Direção-Geral da Concorrência europeia). Sinto que este é um ciclo que tenho de fechar", acrescenta.

Assegurando que "não é o ministro" Pedro Nuno Santos que "gere a empresa", Ramiro Sequeira não esconde que o ministro das Infraestruturas "representa o acionista maioritário". E "temos de ter em atenção que o Governo tomou uma decisão que podia não ter tomado, que foi a de salvar a TAP através do dinheiro dos contribuintes, e por isso é natural que se preocupe, ainda para mais numa fase tão crítica, em que houve a injeção de capital e o mundo continua parado. É normal que o ministro tenha interações com a TAP, mas a TAP tem uma administração e uma comissão executiva que tomam as decisões".

Questionado ainda na entrevista sobre qual o montante de apoio que a transportadora aérea vai precisar neste ano de 2021, o presidente executivo assume que "estamos a trabalhar com os valores que são conhecidos, cerca de €1000 milhões. Há a garantia do Estado de €500 milhões, depois temos o auxílio intercalar (€463 milhões)"

O Plano de Estabilidade, conhecido nas últimas horas, indica que o Governo prevê injetar 970 milhões de euros na TAP este ano. Ramiro Sequeira questionado pelo Expresso se a empresa vai gastar esse montante diz que "a pandemia é que vai dar essa resposta".

"A minha maior preocupação é que a TAP sobreviva", respondeu à questão sobre qual a maior preocupação.

Gestor em risco

De acordo com o jornal económico digital ECO, o Executivo tinha um acordo com o gestor alemão Jaan Albrecht Binderberger que para que este fosse o próximo presidente executivo. Contudo, o antigo líder da Saudi Arabian Airlines, há muito apontado para suceder a Ramiro Sequeira, que foi nomeado CEO interino em julho, já não deverá liderar a TAP. Segundo o jornal, o atraso na aprovação do plano de reestruturação será uma das razões que levou a este desfecho, além do pacote salarial.

O ministro Pedro Nuno Santos continuará a trabalhar com a consultora contratada para selecionar os candidatos para a liderança da TAP, a Korn Ferry. De acordo com o ECO, apesar das intenções do ministro, o nome de Ramiro Sequeira ganha espaço.