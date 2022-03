CEO das empresas do grupo GfK representa Portugal na WAPOR

CEO das empresas do grupo GfK e diretor geral da Intercampus, António Salvador. © DR

O CEO das empresas do grupo GfK, fonte de informação sobre mercados e consumidores, e diretor geral da Intercampus, António Salvador, representa Portugal na Associação Mundial para a Pesquisa de Opinião Pública (WAPOR). A entidade internacional promove o direito a desenvolver e publicar pesquisa científica sobre opinião pública, afirma o grupo em comunicado.

Um dos objetivos da WAPOR é promover a cooperação internacional e o intercâmbio entre académicos e investigadores, jornalistas, políticos e representantes de várias áreas científicas. Outro dos objetivos é o de informar os jornalistas, através da publicação de resultados das sondagens, observar o processo democrático e a devida utilização das sondagens nas eleições.

Os estudos de opinião têm sofrido mudanças a nível tecnológico relativamente à recolha de dados, participação pública em pesquisas, crescente preocupação com a privacidade dos dados pessoais, a logística nas sondagens políticas e o surgimento de novas ferramentas, como os questionários online e a utilização de resultados por vários media.

"Num mundo em constante evolução, a opinião pública é uma força essencial na transformação da sociedade. É com orgulho que vou representar o nosso país junto de parceiros internacionais e partilhar as boas práticas e o que de melhor fazemos em Portugal no setor", afirma CEO das empresas do grupo GfK.

Esta associação internacional mantém ainda relações estreitas com outras agências de pesquisa, nomeadamente, a AAPOR (American Association for Public Opinion Research), a ESOMAR (World Association of Research Professionals), outras associações de pesquisa e estudo de opinião locais e internacionais, bem como a UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) e também outras organizações mundiais privadas.