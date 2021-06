CEO do BPI envia mensagem de agradecimento aos colaboradores

O CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo 02 Junho, 2021 • 10:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente executivo do Banco BPI, João Pedro Oliveira e Costa, enviou na terça-feira uma mensagem de agradecimento aos colaboradores do banco.

"Os colaboradores do BPI, receberam nas suas caixas de correio eletrónico a mensagem transmitida pelo presidente executivo, no exato momento em que isso aconteceu na TV", refere o banco num comunicado.

"Agora que vamos retomar progressivamente a normalidade, é o momento de olharmos para a nossa história com orgulho. Com renovada vontade de construirmos, todos, um futuro mais humano e sustentável. E é verdade que podia ter enviado esta mensagem só para vós. Mas agora, neste momento tão especial, pareceu-me importante que todos pudessem saber", afirmou o CEO do BPI.

O banco lembra, no comunicado, que no último ano manteve sempre a sua atividade nos balcões, com as devidas medidas de segurança para cientes e colaboradores.

"O BPI prevê retomar o trabalho presencial nos seus serviços centrais, de forma gradual e progressiva, em modelo de rotação quinzenal com teletrabalho, assim que as autoridades o permitam. O Banco dispõe de um plano de contingência e de regresso ao trabalho em segurança - em permanente atualização - que contempla todos os cuidados, boas práticas e procedimentos no atual contexto", frisa o banco.