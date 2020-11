CEO do BPI: "Não estamos a prever nenhum movimento de consolidação nos tempos mais próximos"

Fachada do Banco BPI © Amin Chaar

O presidente-executivo do Banco BPI, João Pedro Oliveira e Costa, afastou esta terça-feira a possibilidade de o banco vir a participar em qualquer movimento de consolidação em Portugal.

"Não estamos a analisar, não estamos a prever nenhum movimento de consolidação nos tempos mais próximos", disse o CEO do BPI, esta terça-feira, na conferência de apresentação dos resultados do banco nos nove meses deste ano.

O Goldman Sachs sugeriu numa nota de análise que o Millennium bcp poderia vir a ser comprado pelo CaixaBank ou pelo Santander. O cenário foi afastado por Miguel Maya, presidente-executivo do BCP. "Não estamos a considerar", afirmou o banqueiro na recente conferência de apresentação de contas do banco.

Questionado sobre a possibilidade de vir a considerar a compra do Novo Banco ou do Banco Montepio, João Pedro Oliveira e Costa reforçou que o BPI está focado no seu crescimento orgânico.

"Não está na minha cabeça pensar em qualquer consolidação. Não estou sinceramente a trabalhar nesse tema", frisou.

Em relação à fusão entre o CaixaBank e o Bankia, destacou que será positiva para o Banco BPI. "Prevemos um impacto positivo porque passamos a estar incluídos no maior banco ibérico", disse o CEO do BPI.

Destacou que haverá maior "capacidade investir tecnologia" e também para oferecer "ofertas a preços mais competitivos".

A fusão do CaixaBank e Bankia cria o maior banco em Espanha que terá ativos de mais de 650 mil milhões de euros.

Atualizada às 12H07 com mais informação