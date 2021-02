CEO do Goldman Sachs rejeita o teletrabalho como 'novo normal'. "É uma aberração"

Internet em casa © pixabay

O presidente executivo do Goldman Sachs, David Solomon, considera que o teletrabalho "é uma aberração" e rejeita que esteja para ficar como 'novo normal'.

"Acho que para uma empresa como a nossa, que tem uma cultura de aprendizagem colaborativa e inovadora, não é o ideal para nós. E não é um novo normal. É uma aberração que vamos corrigir o mais rápido possível ", disse Solomon numa conferência na quarta-feira, citado pela BBC.

O CEO do Goldman adiantou que o banco de investimento operou ao longo de 2020 com "menos de 10% do pessoal" no escritório.

A posição do banqueiro contraria o que tem sido defendido por muitas outras empresas, que vai no sentido de tornar o trabalho a partir de casa como uma tendência permanente.

Solomon mostrou preocupação em relação à chegada de cerca de 3.000 novos estagiários, que não conseguiriam ter acesso à "orientação direta" de que precisam.

"Estou muito focado no fato de que não quero outra classe de jovens a chegar remotamente ao Goldman Sachs no verão", disse.

Solomon considerou que as medidas adotadas pelos governos no âmbito da epidemia do novo coronavírus ajudaram a impulsionar a adoção de tecnologias digitais e permitiram a criação de uma maior eficiência no banco mas defende que não levarão a grandes mudanças no longo prazo.

