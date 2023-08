CEO do grupo DIA diz que decisão de vender negócio em Portugal "não foi fácil"

"Decisão não foi fácil". Foi assim que Martín Tolcachir, CEO Global do Grupo Dia (dono dos supermercados Minipreço), adjetivou a opção de vender toda a operação que a marca detém em Portugal, à Auchan.

Num comunicado conjunto que as duas marcas enviaram às redações, Tolcachir justifica a venda: "como demonstram os resultados, entramos numa fase de consolidação do crescimento e o nosso objetivo é que a Dia se concentre nos países onde tem potencial de crescimento. Para isso é necessário enfrentar o cenário atual e simplificar o perímetro do grupo Dia".

No entanto, aquele responsável frisa que "a decisão de vender o negócio em Portugal não foi fácil, mas é a acertada para centramos os nossos esforços nos mercados onde somos mais relevantes e temos capacidade de crescer com uma única insígnia, Dia".

"Quero agradecer a toda a equipa da Dia em Portugal pelo esforço e empenho com que têm promovido o negócio nestes 30 anos. De cada loja, armazém e escritório, o seu contributo tem sido essencial para fazer da Dia a loja de bairro adorada pelos moradores que é hoje", salienta também o CEO da dona do Minipreço.

"Estamos confiantes que esta decisão vai abrir uma nova etapa para o negócio em Portugal de mãos dadas com a Auchan", conclui.

O grupo Dia anunciou esta quinta-feira a venda dos 489 supermercados Minipreço e Mais Perto por 155 milhões de euros à Auchan Portugal. O negócio também visa a integração dos 2650 trabalhadores do grupo Dia em Portugal.

Para o Diretor-Geral da Auchan Retail Portugal, Pedro Cid, citado no mesmo comunicado, "esta aquisição representa uma forte aposta da Auchan, ao juntar a sua experiência de mais de 50 anos de hipermercados em Portugal ao segmento de proximidade e também ao modelo de franchising, que é um dos pontos fortes do Minipreço.

O grupo Dia operava em Portugal desde 1993, numa estratégia de lojas de proximidade.

Segundo as contas da retalhista, reveladas também esta segunda-feira, a dona do Minipreço fechou o primeiro semestre de 2023 com um prejuízo de 67 milhões de euros, o que representa uma diminuição das perdas em 35,8% em termos homólogos. As vendas globais cresceram 4%, para 3,6 mil milhões de euros. Em Portugal, as vendas aumentaram 4,1% no primeiro semestre para 295 milhões de euros, com as vendas comparáveis a crescerem 7,3%.

O grupo Auchan, refira-se, é uma marca global presente em 12 países. Em Portugal detém as lojas que eram da marca Jumbo e Pão de Açucar. Têm em Portugal 32 hipermercados e quatro supermercados, além de 40 lojas de proximidade (17 em regime de franquia). Em termos globais, as vendas do grupo Auchan superam os 32 mil milhões de euros, de acordo com os números consultáveis no site do grupo retalhista.