CEO do Montepio avisa que a instituição não pode baixar dos 6% quota de crédito à habitação

O presidente do Banco Montepio relembrou os trabalhadores para a perda da quota de crédito à habitação do semestre passado, avisando-os que a entidade que gere não pode baixar dos 6% nesta vertente do negócio.

Em mensagem interna do banco - que o Eco teve acesso - Pedro Leitão fala de uma "distração" que terá causado a perda da quota de mercado, situação para a qual todos os trabalhadores têm de contribuir para emendar.

Na altura em que o Banco Montepio está prestes a divulgar os resultados de 2022, aquele jornal relembra o relançamento da campanha de crédito para aquisição de habitação, com um spread de 0,8%.

"Num mercado maduro, onde a escala é muito importante, quotas de mercado abaixo dos 6% são sirenes e linhas vermelhas que não nos podem deixar indiferentes", diz o CEO do banco na sua missiva, considerando inaceitável que apenas cerca de 80 balcões tenha conseguido fazer crescer a carteira de crédito à habitação.

Pedro Leitão remete esta mensagem para a necessidade de consolidação da banca portuguesa, que tanto o BCE como o Governador do Banco de Portugal demandam.

"É público como agentes do BCE e com responsabilidades na relação da banca europeia dizem que ficariam mais tranquilos se houvesse bancos maiores e, portanto, maior consolidação no setor. A consolidação para um banco com 6% ou 7% de quota de mercado, enfim... Temos capacidade de ir a jogo. Abaixo disso tudo fica mais difícil, abaixo disso estamos na linha vermelha", insiste o presidente do Banco Montepio na sua comunicação interna, onde pede ainda que os seus colaboradores façam por "inverter a tendência de queda de quota de mercado, essencialmente no crédito à habitação".