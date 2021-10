CEO do Novo Banco: Nova imagem marca "renascimento" do banco

Lisboa, 25/10/2021 -Apresenta‹o da nova imagem do Novo Banco. novobanco. Na imagem Antonio manuel Palma Ramalho ( chef executive) (PAULO SPRANGER / Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, afirmou esta segunda-feira que a mudança de imagem do banco representa uma fase de 'renascimento' da instituição.

Adiantou que, quando terminar o processo de reestruturação em curso, o banco "olhará para todas as possibilidades de crescimento", incluindo a eventual compra de bancos de menor dimensão.

O banco tem ainda pendentes várias divergências relativamente aos valores referentes a pedidos de injeções de capital pelo Fundo de Resolução. Ramalho salientou que as divergências estão todas a ser resolvidas em sede de tribunais arbitrais, pelo que se escusou a tecer comentários sobre o tema.

As injeções de capital foram acordadas no âmbito do contrato de venda de 75% do banco à norte-americana Lone Star, e, 2017, para cobrir perdas relacionadas com ativos tóxicos herdados do Banco Espírito Santo.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 não inclui qualquer verba destinada ao Novo Banco.

Com o início deste "novo ciclo", Ramalho salientou que o banco entra "na rota de criação de capital" e no caminho de se tornar "um banco robusto".

O CEO do Novo Banco apontou que, em termos de resultados, o banco apresenta as suas contas do terceiro trimestre no final desta semana. Lembrou que, no primeiro semestre, o banco apresentou lucros.

Em termos de possível redução do número de trabalhadores, Ramalho escusou-se a referir objetivos, afirmando que o banco está "num processo de redução continuada mas com serenidade".

