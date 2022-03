Cepsa aumenta lucro em 50% para 919 millhões de euros em 2021

A companhia petrolífera espanhola viu o seu lucro crescer 49,9% em 2021 © DR

A Cepsa revelou hoje que o lucro aumentou 49,9% em 2021, para 919 milhões de euros, face ao ano anterior, suportado numa recuperação da procura e dos preços mais altos do petróleo.

O Ebitda (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) atingiu os 1.815 milhões de euros no ano passado, mais 53% que no ano anterior, impulsionado pelas melhores condições de mercado, à medida que os efeitos da pandemia de covid-19 diminuíram e as iniciativas de otimização continuaram a contribuir para melhorar o desempenho em todos os negócios e áreas funcionais, refere a multinacional em comunicado.

No final do ano passado, a Cepsa continuou a deter uma forte posição em termos de liquidez, fixando-se nos 3.500 milhões de euros.

A Cepsa referiu ainda que vai anunciar o seu novo plano estratégico em 30 de março deste ano.

Esta estratégia irá focar-se nas oportunidades que a multinacional procura com a transição energética, marcando assim um ponto de virgem na sua visão de longo prazo.