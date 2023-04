Cepsa renova programa de fidelização

Dinheiro Vivo 18 Abril, 2023 • 00:00 Partilhar este artigo Facebook

Há 20 anos era "Porque EU volto", agora é "Cepsa Gow". A marca decidiu transformar o seu plano de fidelização de clientes e lança hoje um novo formato, que permite aos seus 2 milhões de membros em Portugal e Espanha obter saldo na Cepsa bem como nas suas compras diárias e trocá-lo por combustível, recargas elétricas, lavagens ou compras.

"O CEPSA GOW é um novo passo em frente inserido na estratégia 2030 da companhia, "Positive Motion", através do qual a Cepsa está a adaptar os serviços disponibilizados às necessidades dos seus clientes e às novas tendências do mercado", explica Claúdia Soares-Mendes. A diretora de Marketing e Comunicação da Cepsa Portugal assume a aposta na digitalização e criação de alianças "para colocar à disposição dos clientes um programa de fidelização inovador, simples e útil no dia-a-dia".

Recebendo anualmente em Portugal e Espanha mais de 12 milhões de utilizadores, com o renovado programa de fidelização, a marca promete aos clientes com Cepsa GOW pouparem mais de 300 euros ao ano, adianta a empresa. No ecossistema de alianças desenvolvido, permite-se "obter até 20% do saldo para trocar grátis na Cepsa com compras em mais de 40 marcas parceiras, incluindo a eDreams, Samsung, Deco e Toys R Us, entre outras". Há ainda saldo acumulado em todas as compras de combustível e a promessa é de que, em breve, os clientes poderão ter recargas elétricas, lavagens e compras nas lojas da marca.

A empresa adianta que vai também lançar uma nova app "para simplificar e melhorar a experiência do cliente", permitindo-lhe o acesso a todos os serviços "de forma simples e digital", um projeto que se enquadra no Positive Motion, "através da qual a Cepsa transforma o seu modelo de relação com os clientes, adaptando-se às suas necessidades". De acordo com a empresa, a app permite visualizar rapidamente todas as vantagens oferecidas pelo clube GOW, fazer compras online junto dos parceiros, consultar saldo e trocá-lo por combustível, entre outras funcionalidades que incluem até planificar rotas nos trajetos.