Cerca de 70% das empresas já voltou ou espera voltar ao nível pré-pandemia

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Março, 2021 • 13:04

Cerca de 70% das empresas já voltou ou espera voltar ao nível de atividade pré-pandemia, sinalizaram hoje economistas do departamento de estudos económicos do Banco de Portugal (BdP).

De acordo com a análise "Economia numa imagem" publicada esta sexta-feira, da autoria das economistas do departamento de estudos do BdP Ana Sequeira e Cristina Manteu, com base na última edição do Inquérito Rápido e Excecional às Empresas do BdP/INE, do total de empresas inquiridas, 35% já voltou ao nível de atividade normal e 36% das empresas esperam recuperar o nível pré-pandemia.

Segundo a análise realizada sobre as expetativas das empresas sobre o retorno ao nível normal de atividade, 25% afirmou que não sabe se vai voltar e 4% referiu que não espera voltar ao nível pré-pandemia.

Segundo o inquérito realizado na primeira quinzena de fevereiro, as vendas de 65% das empresas respondentes (ponderadas pelo seu volume de negócios) situavam-se ainda abaixo do nível normal.

A situação é diferenciada entre setores, referem.

"Os serviços de informação e comunicação, a construção e a indústria, menos afetados pelas medidas de contenção, apresentam uma maior proporção de empresas que já voltaram ao nível normal", indicam.

Em contraste, acrescentam, "nos serviços que envolvem contactos pessoais, a proporção de empresas que não esperam retomar um nível de atividade normal é maior, sinalizando um risco de perda de capacidade produtiva".

O alojamento e restauração destaca-se por apresentar a menor percentagem de empresas que já voltou ao normal e a maior proporção de empresas que espera ficar permanentemente abaixo do nível pré-pandemia, sinalizam.

Nos transportes e armazenagem, no comércio e no alojamento e restauração sobressai também a percentagem de empresas que não sabem se recuperarão ou não o nível normal, o que poderá refletir a incerteza quanto à evolução da pandemia e efeitos nas práticas e preferências dos agentes económicos, finalizam.