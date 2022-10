Cerca de metade dos passes Andante de estudante da AMP continuam por renovar

Só metade dos passes Andante de estudante foram renovados © José Carmo / Global Imagens

Cerca de metade dos passes de estudante do sistema Andante, da Área Metropolitana do Porto, continuam por renovar, disse à Lusa fonte oficial da entidade gestora, que prevê uma normalização da atividade nas lojas a partir de dia 16.

"Comparando com o número de clientes por tipo de assinatura constata-se haver ainda uma percentagem expressiva por renovar, designadamente 49% [na] assinatura 4_18 e 54% [na] assinatura Sub23", disse esta segunda-feira à Lusa fonte do Transportes Intermodais do Porto (TIP), o agrupamento complementar de empresas (ACE) que gere o sistema Andante.

Porém, o agrupamento refere que os números "não podem ser analisados de forma isolada, pois há a considerar a migração de clientes 4_18 para outros tarifários, designadamente para o Porto., disponibilizado gratuitamente pela CMP [Câmara Municipal do Porto]".

Numa altura habitualmente caracterizada pelas filas nas lojas Andante para a renovação dos perfis, o TIP adiantou à Lusa que até segunda-feira "foram renovadas 13.238 assinaturas 4_18 e 15.451 assinaturas Sub23, das quais 6.740 foram feitas 'online' para alunos da Universidade do Porto [UP]".

"As renovações online UP mais do que duplicaram relativamente a 2021 (3.023 em 2021 e 6.740 em 2022) tendo o crescimento das novas adesões atingido 83% (183 em 2021 e 334 em 2022)", segundo o TIP, que, em setembro, já tinha adiantado à Lusa a intenção de desmaterializar por completo o processo de renovação.

De acordo com o agrupamento, "foram feitos todos os esforços no sentido de alargar o sistema 'online' a outras instituições de ensino superior, o que ainda não se afigurou possível por questões de ordem técnica por parte das mesmas".

O processo de renovação dos perfis "decorre desde 01 de julho", recorda o TIP, que reforçou "o número de postos de trabalho desde final de agosto até 14 outubro (capacidade plena)" nas lojas Andante.

"Estima-se que o normal funcionamento das lojas Andante seja retomado a partir de 16 de outubro", refere o agrupamento complementar de empresas.

O TIP aumentou "o apoio às filas de espera fazendo a triagem sobre o tipo de serviço pretendido pelo cliente, por forma a evitar a permanência em fila de clientes com possibilidade de efetuar a operação noutros locais".

Segundo o agrupamento, foram também colocados "bancos e dispensadores de água em diversas lojas" e prolongado "o horário de funcionamento das lojas Andante" entre hoje e 14 de outubro.

Em 09 de setembro, fonte oficial disse à Lusa que "o objetivo final do TIP é alcançar a total desmaterialização deste procedimento, permitindo que as ações de adesão e renovação de assinaturas Andante se possam fazer integralmente 'online', através do seu portal".

À data, fonte do agrupamento disse ter "em campo várias ações com vista à mitigação do impacto" das renovações de passes presenciais, como o envio de mensagens SMS, o reforço do número de pessoal e postos de atendimento das lojas Andante, e apoio de agentes de estação, "nomeadamente da Metro do Porto", na realização de "todas as operações que não necessitem de atendimento presencial".