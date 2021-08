Cerejas salvas do lixo ajudam a produzir cerveja artesanal

Imagem da cerveja Sovina 500 Cherry Sour. © DR

Dezenas de caixas de cerejas iam parar ao lixo. Mas o cenário não se concretizou graças a uma parceria entre a cervejeira Sovina, a empresa Piquete de Fruta e a plataforma de combate ao desperdício alimentar Too Good to Go.

Chegou esta semana ao mercado a cerveja artesanal Sovina 500 Cherry Sour, produzida com cerejas salvas do desperdício., segundo um comunicado de imprensa.

"Queremos contribuir para um mundo mais consciente e sustentável, e com este apoio da Too Good To Go conseguimos salvar do desperdício algumas caixas de cereja, dando-lhes uma nova vida através de uma cerveja nova. As cerejas foram uma ótima adição, proporcionando um caráter doce e frutado sobre uma base ligeiramente sour (ácida)", assim explica o mestre cervejeiro João Fernandes, da Sovina, citado em comunicado.

A líder da Too Good to Go em Portugal e Espanha, Madalena Rugeroni, considera "altamente relevante" que os parceiros estejam "alinhados e motivados a encontrar novas formas e soluções de combate ao desperdício alimentar. Esta colaboração com a Sovina mostra o que conseguimos quando alinhamos objectivos e necessidades em prol de um bem maior. Uma cerveja cujo sabor é a prova viva que as sinergias que potenciamos nos nossos parceiros são uma das nossas mais-valias".

Comercializada em edição limitada, a cerveja está disponível através da internet e em alguns bares de especialidade.