Cerveja portuguesa Quinas vence medalhas de prata e bronze no International Beer Challenge

© Quinas

A cerveja portuguesa Quinas, detida pelo grupo Domus Capital, venceu três medalhas no concurso International Beer Challenge, que distingue vários estilos e origens de cerveja há 25 anos. As versões premiadas da marca portuguesa foram a Original nas Pilsners (Bronze), Algarvia nas Bocks (Prata) e Briosa nas Marzen/Oktoberfest (Bronze).

"Termos conseguido estas medalhas na nossa primeira participação só reforça a nossa confiança na qualidade da cerveja Quinas", disse Ana Rebelo, do departamento de qualidade e inovação da marca. "Não ​​​​​​posso deixar de sublinhar a importância que tem ver a nossa Algarvia medalhada com Prata, uma cerveja Doppelbock, que é um estilo ainda pouco explorado em Portugal, mas ainda assim os nossos consumidores têm um carinho especial por esta cerveja", continuou. "Estamos muito satisfeitos com estes resultados", garantiu.

Segundo a empresa, a participação em concursos nacionais e internacionais faz parte da estratégia "como certificação da qualidade das suas cervejas", sendo este o primeiro ano em que a marca candidatou as suas bebidas a prémios.

Em termos de estilos, a Original é uma Premium Lager, que este ano já tinha sido premiada com a medalha de prata no no Monde Selection 2021 e o prémio Sabor do Ano 2021.

As outras duas cervejas medalhadas são referências artesanais - a Briosa é estilo Marzen, de corpo pronunciado com notas a caramelo e sabores e aromas a cereais, e a Algarvia é estilo Doppelbock, densa e de corpo pronunciado, com sabores adocicados e o grau alcoólico elevado.

O IBC é um dos concursos internacionais de cerveja mais prestigiados do mercado e entrega medalhas em cerca de 80 categorias com centenas de cervejas a concurso.