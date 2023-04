Cerveja Sagres lança caça às minis antes do clássico SL Benfica X FC Porto

© Sagres

Inspirada por uma das tradições mais populares da Páscoa, a caça aos ovos, a Sagres, em conjunto com o Sport Lisboa e Benfica, lança a Caça às MiNis, uma ativação de marca para adeptos de futebol maiores de 18 anos, que acontecerá já esta quinta-feira, 6 de abril, entre as 14h00 e as 18h00.

O vencedor será conhecido no mesmo dia, às 19h00, no Palco da Fanzone, onde lhe será proporcionada uma experiência "inesquecível" no Estádio da Luz, anuncia a marca. Além de uma entrada dupla para o camarote Sagres, para assistir ao clássico SL Benfica X FC Porto, o prémio final inclui ainda duas camisolas oficiais autografadas pelo plantel dos encarnados e a possibilidade de assistir ao aquecimento dos jogadores no relvado.

Para se habilitarem a ganhar, os participantes terão de percorrer uma gincana e cumprir os cinco desafios propostos e espalhados pelo complexo desportivo do Estádio da Luz, recebendo, em cada etapa cumprida com sucesso, um sticker "MiNi" que garantirá a passagem para outro posto.

A pré-inscrição na Caça às MiNis começa já esta quarta-feira, dia 5 de abril, junto ao restaurante 3º Anel no Estádio da Luz (Posto 1), entre as 16h00 e as 20h00. No local serão distribuídos cartões de jogo às primeiras 100 pessoas que o requisitarem, num máximo de um cartão de jogo por pessoa, sendo que as equipas inscritas poderão ser compostas por uma ou duas pessoas.

Os participantes que detenham cartões de jogo deverão deslocar-se ao "posto 1" no dia 6 de abril, às 14h00, para receberem toda a informação necessária e iniciar a sua Caça às MiNis.

A Sagres adianta as surpresas não acabam por aqui, porque todos aqueles que marcarem presença no estádio para assistir ao SL Benfica X FC Porto, terão a oportunidade de ganhar umas das quarenta camisolas oficiais do SLB que serão oferecidas antes do jogo.